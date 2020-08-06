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Число погибших в результате взрыва в Бейруте продолжает расти

06.08.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ливана. После сильнейшего взрыва в ливанском Бейруте продолжает расти число погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв почти 140 человек. Судьба около сотни граждан по-прежнему неизвестна.

Число погибших в результате взрыва в Бейруте продолжает расти

Пропавших без вести разыскивают спасатели. В радиусе 5 километров от порта одни руины. Крыши над головой лишились порядка 300 тысяч ливанцев. Власти размещают людей во временных убежищах и обещают обеспечить жильем всех, кто в этом нуждается.

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Число погибших в результате взрыва в Бейруте продолжает расти

Еще одна проблема, с которой столкнулись власти страны – нехватка провизии. Практически все поставки продовольствия осуществлялись через порт, который был уничтожен.

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Международному сообществу требуется быстро найти возможности обеспечить население продуктами питания, чтобы не допустить голода и хаоса.

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Новости Ливана. После сильнейшего взрыва в ливанском Бейруте продолжает расти число погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв почти 140...
 
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