Источник материала: ОНТ

После долгого перерыва сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

«Интер» в ответной встерче обыграл испанский «Хетафе» со счетом 2:0. Забили Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен. Первая встреча, в Испании, также закончилась победой миланцев — 1:0. «Манчестер Юнайтед» после победы в первом матче (5:0) обыграл дома австрийский ЛАСК — 2:1. Гости открыли счет – отличился Филипп Визингер. Но сразу же Джесси Лингард выровнял положение. На 88-й минуте нападающий Антони Марсьяль вывел английский клуб вперёд. Донецкий «Шахтер» справился с «Вольфсбургом» — 3:0. «Копенгаген» с таким же счетом сильнее «Истанбула».

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