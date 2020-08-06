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Сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы

06.08.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы

После долгого перерыва сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. 

«Интер» в ответной встерче обыграл испанский «Хетафе» со счетом 2:0. Забили Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен. Первая встреча, в Испании, также закончилась победой миланцев — 1:0. «Манчестер Юнайтед» после победы в первом матче (5:0) обыграл дома австрийский ЛАСК — 2:1.  Гости открыли счет – отличился Филипп Визингер. Но сразу же Джесси Лингард выровнял положение. На 88-й минуте нападающий Антони Марсьяль вывел английский клуб вперёд. Донецкий  «Шахтер» справился с «Вольфсбургом» — 3:0. «Копенгаген» с таким же счетом сильнее   «Истанбула».  

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После долгого перерыва сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы.  «Интер» в ответной встерче обыграл испанский «Хетафе» со счетом 2:0. Забили Ромелу...
 
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