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График проведения прямых телефонных линий

06.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Представители исполкома, ЖКХ, объединения «Белорусский союз женщин» и Минского областного Совета депутатов проведут прямые телефонные линии для жителей Слуцка. Об этом сообщается на сайте Слуцкий край.

6 августа с 11.00 до 12.00 по телефону 5-55-87 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по идеологической работе Елена Леонидовна Корженевская.

7 августа с 9.00 до 10.00 по телефону 7-50-03 «прямую линию» проведет председатель Слуцкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ирина Владимировна Петрович.

8 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский.

8 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учёбы).
Анонимные обращения не рассматриваются.

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Представители исполкома, ЖКХ, объединения «Белорусский союз женщин» и Минского областного Совета депутатов проведут прямые телефонные линии для жителей Слуцка.
 
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