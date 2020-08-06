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В Витебске столкнулись две легковушки. Травмы получил трехлетний пассажир
Источник материала: Tut.by
6 августа в Витебске столкнулись две легковушки. В салоне одной машины находился трехлетний ребенок, в ДТП он получил травмы, сообщает
Авария произошла утром 6 августа на Московском проспекте в Витебске. Столкнулись Nissan, которым управлял 53-летний водитель, и Volkswagen Fox, за рулем которого была 33-летняя женщина.
В салоне VW находился трехлетний ребенок, который был травмирован. После оказания медпомощи его госпитализировали.
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Авария произошла утром 6 августа на Московском проспекте в Витебске.
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