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В Витебске столкнулись две легковушки. Травмы получил трехлетний пассажир

06.08.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 августа в Витебске столкнулись две легковушки. В салоне одной машины находился трехлетний ребенок, в ДТП он получил травмы, сообщает ГАИ Витебской области.


Авария произошла утром 6 августа на Московском проспекте в Витебске. Столкнулись Nissan, которым управлял 53-летний водитель, и Volkswagen Fox, за рулем которого была 33-летняя женщина.


В салоне VW находился трехлетний ребенок, который был травмирован. После оказания медпомощи его госпитализировали.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла утром 6 августа на Московском проспекте в Витебске.
 
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