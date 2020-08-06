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«Граненые стаканы, советские тарелки и хорошее меню». В Гродно открывается необычный бар-музей
Источник материала: Tut.by
В Гродно открывается необычный бар-музей «На проводе». Здесь можно будет увидеть более двух десятков старых телефонных аппаратов, холодильники в виде гардеробных, плакаты разных эпох, а также советскую телефонную будку 1960-х годов. Все экспонаты можно трогать руками и фотографироваться с ними,
Владелец бара — гродненский коллекционер Олег Ёрш, который является хозяином
Бар открывается на улице Телеграфной, поэтому и название символическое — «На проводе». Идея названия принадлежит гродненскому художнику Алесю Сурову.
— Интерьер — это моя коллекция, частично из «Цікавага музея», — рассказывает Олег Ёрш. — Столы и многое другое сделано из подручных средств, я уже не первый год работаю в направлении трэш-арта.
В баре стоит старая телефонная будка. Олег говорит, что таких уже не осталось, а в его коллекции есть еще одна, только постарше.
— Было бы хорошо установить ее возле бара. Уверен, люди бы с удовольствием фотографировались. Но этот вопрос надо согласовывать с архитектурой, — говорит Олег и рассказывает, что в меню бара будут рыбные и мясные закуски, разные сорта чая и напитки в полулитровых банках, как в советские годы.
— У нас будут граненые стаканы с подстаканниками, советские тарелки и хорошее меню. Мы планируем постоянно обновлять его и интерьер. С 7 августа откроемся в тестовом режиме, — рассказывает владелец.
Олег готов лично проводить экскурсии по заведению и рассказывать историю каждого из экспонатов.
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Здесь можно будет увидеть более двух десятков старых телефонных аппаратов, холодильники в виде гардеробных, плакаты разных эпох, а также советскую телефонную...
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