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В Витебске по делу о мошенничестве будут судить 15 человек

06.08.2020 12:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске по делу о мошенничестве будут судить 15 человек

Прокуратура Витебской области после изучения направила уголовное дело в отношении 15 граждан в суд Первомайского района Витебска. Подозреваемым инкриминировано мошенничество в особо крупном размере. Об этом информирует БЕЛТА.

По материалам дела, житель Витебска, который ранее был судим, в конце 2018 года вместе с другим мужчиной создал организованную группу. В ее состав были вовлечены еще 13 человек. Группа противоправно получала имущественную выгоду. Житель Витебска распределил между членами сообщества роли при совершении хищений. Каждому была определена доля и закреплены обязанности, которые участники группы неуклонно выполняли.

Потерпевшими по делу были признаны 83 человека. Ущерб от действий подозреваемых превысил 390 тысяч рублей.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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Прокуратура Витебской области после изучения направила уголовное дело в отношении 15 граждан в суд Первомайского района Витебска. Подозреваемым инкриминировано...
 
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