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На курортах Турции фиксируют резкий рост числа заражённых коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Турции. На турецких курортах фиксируют серьезный рост числа зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за 5 августа в стране выявлено более 1000 инфицированных. Власти обещают приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.
Отметим, авиасообщение между Беларусью и Турцией в настоящее время возобновлено. На отдых уже улетело несколько рейсов с белорусскими туристами.
Путешественников призывают беречь здоровье, позаботиться о страховке и соблюдать все меры предосторожности.
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Новости Турции. На турецких курортах фиксируют серьезный рост числа зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за 5 августа в стране...
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