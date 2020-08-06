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На курортах Турции фиксируют резкий рост числа заражённых коронавирусом

06.08.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. На турецких курортах фиксируют серьезный рост числа зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На курортах Турции фиксируют резкий рост числа заражённых коронавирусом

Только за 5 августа в стране выявлено более 1000 инфицированных. Власти обещают приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

На курортах Турции фиксируют резкий рост числа заражённых коронавирусом

Отметим, авиасообщение между Беларусью и Турцией в настоящее время возобновлено. На отдых уже улетело несколько рейсов с белорусскими туристами.

Путешественников призывают беречь здоровье, позаботиться о страховке и соблюдать все меры предосторожности.

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Новости Турции. На турецких курортах фиксируют серьезный рост числа зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за 5 августа в стране...
 
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