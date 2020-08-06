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В Могилеве строится новый корпус областной клинической больницы

06.08.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилеве строится новый корпус областной клинической больницыМогилеве строится новый корпус областной клинической больницы" class="one-news__figure-img">

В Могилеве идет строительство нового корпуса областной клинической больницы. Здание станет самостоятельной клиникой, которая объединит все необходимые службы. 

В новый четырехэтажный корпус переедет отделение кардиохирургии. Здесь будет самое прогрессивное оборудование для проведения сложнейших операций на сердце. В приемном покое экстренная и плановая диагностика будет разделена на два потока. В помощь – компьютерный томограф. Для пациентов – одноместные и двухместные палаты. Также в здании отделение трансплантаци, реанимация на 12 коек и 5 операционных. 

Могилевские кардиохирури освоили все виды операций на открытом сердце. Кардиохирургический корпус поможет увеличить их количество до пятитисот в год, а срок ожидания составит от 2-х до 4-х месяцев. Финансируется стройка из областного бюджета. Часть средств выделяют предприятия региона. Первых пациентов кардиохирургический корпус примет следующей осенью. 

 

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве идет строительство нового корпуса областной клинической больницы. Здание станет самостоятельной клиникой, которая объединит все необходимые службы. ...
 
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