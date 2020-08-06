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Девять понятных картинок, которые объясняют популярные заблуждения о еде и похудении
Источник материала: Tut.by
Грэм Томлинсон — известный нутрициолог, за
Если считаете калории, считайте все. Латте и кетчуп тоже
«Просто кофе». Посмотрите, как за неделю, выпивая по две чашки маккиато, латте или каппучино, можно набрать от 3500 до 1680 ккал. А можно набрать 0 ккал, если заменить их на американо без молока и сахара.
А вот во что обойдутся три печеньки за день на работе: в день это будет 255 ккал, в неделю уже 1275 ккал, за месяц 5100 ккал — и по калорийности это как если бы вы съели 10 бигмаков.
Иногда при подсчете калорий мы пропускаем продукты, которые кажутся нам незначительными: зачем включать майонез, кетчуп, соус барбекю? Это ведь такая маленькая порция… Не обманывайте себя: за неделю неучтенными соусами можно набрать 1135 ккал — по калорийности это как будто бы съесть маленькую пиццу.
Думаете, от хлеба толстеют? А вот и нет: эта картинка наглядно показывает, что в кусочке хлеба 95 ккал — но если намазать на него джем и арахисовую пасту, будет уже 407 ккал. Вот они, калории, которые приведут к лишним килограммам.
Переесть можно даже полезными продуктами
Эта картинка — о том, что не стоит бездумно следовать зожным трендам: модный тост со средним авокадо (340 ккал) на деле может оказаться калорийнее, чем тост с 20 г нутеллы (203 ккал). Так что даже с самыми полезными продуктами не стоит забывать о подсчете калорий!
Та же история с полезными орехами: худеющим не стоит забывать об их высокой калорийности. Вот наглядное сравнение с ягодами: 19 разных орехов по калорийности можно сравнить с 96 разными ягодами. Если хочется перекусить чем-то вкусным, большая порция ягод будет лучшим вариантом.
Если сложно отказаться от «вредной» пищи, берите меньшую порцию
Чтобы похудеть, не обязательно совсем отказываться от «вредных» продуктов, которые очень вам нравятся. Такая стратегия может привести к тому, что шоколадных батончиков, пиццы и прочей «запрещенки» будет хотеться больше. Логичнее выбирать меньшую порцию и вписывать ее в дневной калораж — и удовольствие от еды получили, и к цели по похудению приблизились. Исключение мы бы сделали только для алкоголя: от него для здоровья все-таки правильно совсем отказаться.
Можно выбирать не менее вкусную альтернативу, но с меньшим числом калорий
Фрукты фруктам рознь: если перекусить 100 г банановых чипсов, съешь 524 ккал и 35 г сахара вдобавок. А в 100 г малины только 31 ккал и 4 г сахара.
Если вы не можете отказаться от сладкой газировки, выбирайте варианты с нулевой калорийностью. Всего три баночки — и разница уже заметная.
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Грэм Томлинсон - известный нутрициолог, за инстаграмом которого следят более 700 тысяч человек. А все потому, что с помощью простых и понятных картинок он...
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