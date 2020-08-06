ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Девять понятных картинок, которые объясняют популярные заблуждения о еде и похудении

06.08.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Грэм Томлинсон — известный нутрициолог, за инстаграмом которого следят более 700 тысяч человек. А все потому, что с помощью простых и понятных картинок он развенчивает мифы о еде, которые многим мешают похудеть, и подсказывает, как питаться не менее вкусно — но на меньшее число калорий.

Если считаете калории, считайте все. Латте и кетчуп тоже


Фото: instagram.com/thefitnesschef_

«Просто кофе». Посмотрите, как за неделю, выпивая по две чашки маккиато, латте или каппучино, можно набрать от 3500 до 1680 ккал. А можно набрать 0 ккал, если заменить их на американо без молока и сахара.


Фото: instagram.com/thefitnesschef_

А вот во что обойдутся три печеньки за день на работе: в день это будет 255 ккал, в неделю уже 1275 ккал, за месяц 5100 ккал — и по калорийности это как если бы вы съели 10 бигмаков.


Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Иногда при подсчете калорий мы пропускаем продукты, которые кажутся нам незначительными: зачем включать майонез, кетчуп, соус барбекю? Это ведь такая маленькая порция… Не обманывайте себя: за неделю неучтенными соусами можно набрать 1135 ккал — по калорийности это как будто бы съесть маленькую пиццу.


Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Думаете, от хлеба толстеют? А вот и нет: эта картинка наглядно показывает, что в кусочке хлеба 95 ккал — но если намазать на него джем и арахисовую пасту, будет уже 407 ккал. Вот они, калории, которые приведут к лишним килограммам.

Переесть можно даже полезными продуктами


Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Эта картинка — о том, что не стоит бездумно следовать зожным трендам: модный тост со средним авокадо (340 ккал) на деле может оказаться калорийнее, чем тост с 20 г нутеллы (203 ккал). Так что даже с самыми полезными продуктами не стоит забывать о подсчете калорий!


Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Та же история с полезными орехами: худеющим не стоит забывать об их высокой калорийности. Вот наглядное сравнение с ягодами: 19 разных орехов по калорийности можно сравнить с 96 разными ягодами. Если хочется перекусить чем-то вкусным, большая порция ягод будет лучшим вариантом.

Если сложно отказаться от «вредной» пищи, берите меньшую порцию


Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Чтобы похудеть, не обязательно совсем отказываться от «вредных» продуктов, которые очень вам нравятся. Такая стратегия может привести к тому, что шоколадных батончиков, пиццы и прочей «запрещенки» будет хотеться больше. Логичнее выбирать меньшую порцию и вписывать ее в дневной калораж — и удовольствие от еды получили, и к цели по похудению приблизились. Исключение мы бы сделали только для алкоголя: от него для здоровья все-таки правильно совсем отказаться.

Можно выбирать не менее вкусную альтернативу, но с меньшим числом калорий


Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Фрукты фруктам рознь: если перекусить 100 г банановых чипсов, съешь 524 ккал и 35 г сахара вдобавок. А в 100 г малины только 31 ккал и 4 г сахара.

 

Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Если вы не можете отказаться от сладкой газировки, выбирайте варианты с нулевой калорийностью. Всего три баночки — и разница уже заметная.

 

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грэм Томлинсон - известный нутрициолог, за инстаграмом которого следят более 700 тысяч человек. А все потому, что с помощью простых и понятных картинок он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика