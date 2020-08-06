Девять понятных картинок, которые объясняют популярные заблуждения о еде и похудении

Источник материала: Tut.by

Грэм Томлинсон — известный нутрициолог, за инстаграмом которого следят более 700 тысяч человек. А все потому, что с помощью простых и понятных картинок он развенчивает мифы о еде, которые многим мешают похудеть, и подсказывает, как питаться не менее вкусно — но на меньшее число калорий.

Если считаете калории, считайте все. Латте и кетчуп тоже



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

«Просто кофе». Посмотрите, как за неделю, выпивая по две чашки маккиато, латте или каппучино, можно набрать от 3500 до 1680 ккал. А можно набрать 0 ккал, если заменить их на американо без молока и сахара.



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

А вот во что обойдутся три печеньки за день на работе: в день это будет 255 ккал, в неделю уже 1275 ккал, за месяц 5100 ккал — и по калорийности это как если бы вы съели 10 бигмаков.



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Иногда при подсчете калорий мы пропускаем продукты, которые кажутся нам незначительными: зачем включать майонез, кетчуп, соус барбекю? Это ведь такая маленькая порция… Не обманывайте себя: за неделю неучтенными соусами можно набрать 1135 ккал — по калорийности это как будто бы съесть маленькую пиццу.



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Думаете, от хлеба толстеют? А вот и нет: эта картинка наглядно показывает, что в кусочке хлеба 95 ккал — но если намазать на него джем и арахисовую пасту, будет уже 407 ккал. Вот они, калории, которые приведут к лишним килограммам.

Переесть можно даже полезными продуктами



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Эта картинка — о том, что не стоит бездумно следовать зожным трендам: модный тост со средним авокадо (340 ккал) на деле может оказаться калорийнее, чем тост с 20 г нутеллы (203 ккал). Так что даже с самыми полезными продуктами не стоит забывать о подсчете калорий!



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Та же история с полезными орехами: худеющим не стоит забывать об их высокой калорийности. Вот наглядное сравнение с ягодами: 19 разных орехов по калорийности можно сравнить с 96 разными ягодами. Если хочется перекусить чем-то вкусным, большая порция ягод будет лучшим вариантом.

Если сложно отказаться от «вредной» пищи, берите меньшую порцию



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Чтобы похудеть, не обязательно совсем отказываться от «вредных» продуктов, которые очень вам нравятся. Такая стратегия может привести к тому, что шоколадных батончиков, пиццы и прочей «запрещенки» будет хотеться больше. Логичнее выбирать меньшую порцию и вписывать ее в дневной калораж — и удовольствие от еды получили, и к цели по похудению приблизились. Исключение мы бы сделали только для алкоголя: от него для здоровья все-таки правильно совсем отказаться.

Можно выбирать не менее вкусную альтернативу, но с меньшим числом калорий



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Фрукты фруктам рознь: если перекусить 100 г банановых чипсов, съешь 524 ккал и 35 г сахара вдобавок. А в 100 г малины только 31 ккал и 4 г сахара.



Фото: instagram.com/thefitnesschef_

Если вы не можете отказаться от сладкой газировки, выбирайте варианты с нулевой калорийностью. Всего три баночки — и разница уже заметная.