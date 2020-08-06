Вице-премьер Беларуси Александр Субботин досрочно проголосовал на выборах Президента

Источник материала: ОНТ

Третий день досрочного голосования на выборах Президента Беларуси. С самого утра на участки приходят избиратели, которые по разным причинам хотят сделать свой выбор уже сейчас.

Одним из первых избирательный участок, расположенный в лицее БГУ, сегодня посетил вице-премьер Беларуси Александр Субботин. Сейчас его график плотно расписан и в будни, и в выходные. Поэтому, как только появилась возможность, сразу приехал проголосовать.

Тем временем ЦИК опубликовал новые данные по явке за два предыдущих дня. В Брестской области на участки пришли более 11%, а в Витебской – 12% избирателей. Гомельский регион проявил наибольшую активность по стране – там явка составила почти 16,5%, в Гродненском пока 10% избирателей побывали на участках. Явка по Могилёвской области превысила 14,5%, а по Минской 12,5%. Почти такой же показатель в столице. В целом по стране свой выбор сделали почти 13% избирателей. Досрочное голосование продлится до субботы включительно. Сделать свой выбор можно с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Основной день – 9 августа.

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