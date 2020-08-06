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Выплата пенсий досрочно

06.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе осуществляется досрочно.

Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 26 число на основании графиков выплат через банки, отделения почтовой связи и предприятия, осуществляющие деятельность по доставке пенсий.

В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, доступны к выплате:

– на почте и через предприятия, осуществляющие деятельность по доставке пенсий, — с 3 августа;

– через банки — с 5 августа.

Право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером. При отсутствии желания получить пенсию досрочно, это можно будет сделать в привычный срок.

По всем возникающим вопросам о выплате пенсий и пособий в августе обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома, кабинеты № 226, № 227, телефоны 5-19-30, 5-90-82.

Татьяна СКРИБА,

главный специалист отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения

 управления по труду,

занятости и социальной защите

Несвижского райисполкома.

 


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В целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе осуществляется...
 
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