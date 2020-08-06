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«Динамо»-БГУФК и «Минск» сыграют в финале женского Кубка Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Известны финалистки женского Кубка Беларуси по футболу — в главном матче сыграют «Динамо»-БГУФК и «Минск».
В ответном полуфинальном матче в Гродно «Минск» снова обыграл «Неман» – 1:0. В первой встрече в столице был такой же результат. «Динамо» разгромило «Бобруйчанку» — 7:2, первую встречу минский клуб выиграл со счетом 5:1.
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Известны финалистки женского Кубка Беларуси по футболу — в главном матче сыграют «Динамо»-БГУФК и «Минск». В ответном полуфинальном матче в Гродно «Минск» снова...
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