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«Динамо»-БГУФК и «Минск» сыграют в финале женского Кубка Беларуси по футболу

06.08.2020 14:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Динамо»-БГУФК и «Минск» сыграют в финале женского Кубка Беларуси по футболу

Известны финалистки женского Кубка Беларуси по футболу — в главном матче сыграют «Динамо»-БГУФК и «Минск».

В ответном полуфинальном матче в Гродно «Минск» снова обыграл «Неман» – 1:0. В первой встрече в столице был такой же результат. «Динамо» разгромило «Бобруйчанку» — 7:2, первую встречу минский клуб выиграл со счетом 5:1.

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Известны финалистки женского Кубка Беларуси по футболу — в главном матче сыграют «Динамо»-БГУФК и «Минск». В ответном полуфинальном матче в Гродно «Минск» снова...
 
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