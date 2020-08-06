ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 350 школьных базаров работают в Беларуси

06.08.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Более 350 школьных базаров работают в Беларуси в преддверии нового учебного года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания, начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 350 школьных базаров работают в Беларуси

«С 15 июля по всей стране стартовали мероприятия по расширенной продаже товаров для школьников к новому учебному году. Во всех регионах страны организована работа более 350 школьных базаров (ярмарок), проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня, оформлены уголки школьника и первоклассника, выделены дополнительные места для продаж. Для информирования покупателей тематически оформлены торговые залы и витрины, размещены вывески и планшеты-указатели», — рассказала Наталья Мельникова.

Продажу товаров для учащихся в Беларуси проводят более 10 тыс. розничных торговых объектов. В них представлен широкий ассортимент школьной одежды, обуви, кожгалантерейных товаров, школьно-письменных принадлежностей. Порядка 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, из них — 285 новые. «Гардероб одежды делового стиля можно дополнить трикотажными изделиями. Кроме того, в продаже есть ассортимент одежды и обуви для занятий физкультурой и спортом», — добавила она.

Школьникам предлагается около100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок, которые оснащены светоотражающими элементами для обеспечения безопасности детей на дорогах. К новому учебному году также предлагается разнообразный ассортимент письменных и канцелярских принадлежностей: тетради, альбомы, ручки, карандаши и многое другое.

«Школьный ассортимент сформирован преимущественно товарами белорусского производства. Для полного обеспечения покупательского спроса недостающий ассортимент восполняется за счет импорта», — сказала представитель МАРТ.

Как отметила Наталья Мельникова, по информации столичных универмагов, в 2020 году цены на одежду для учащихся от отечественных предприятий преимущественно не изменились к уровню прошлого года.

Постоянно проводятся мероприятия и акции по продаже товаров со скидками, предлагаются программы кредитования и рассрочки. Кроме того, торговые организации Беларуси проводят акции социальной направленности, предусматривающие предоставление скидок многодетным семьям, домам семейного типа, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Предусмотрено и оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента, подгонка одежды по фигуре.

Вопросы бесперебойного обеспечения товарами школьного ассортимента в период повышенного спроса находятся на постоянном контроле МАРТ, облисполкомов, Минского горисполкома.

Источник: БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 350 школьных базаров работают в Беларуси в преддверии нового учебного года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника
 
Новости дня
Новости разные
 
«Динамо»-БГУФК и «Минск» сыграют в финале женского Кубка Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика