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Пять очень маленьких балконов и террас в заведениях Минска

06.08.2020 14:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Террасы и веранды и так достаточно романтичные места, не находите? Но мы решили добавить еще немного интима и рассказываем о пяти заведениях с одними из самых маленьких и милых террас в городе. Спойлер: в подборке вы найдете два заведения с балконом — идеальным местом для двоих. Не благодарите.

«Мануфактура»

Адрес: ул. К. Маркса, 17
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Martsynkevich (@lizmartsin) 23 Июл 2020 в 1:54 PDT
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alesia Popok (@alesya.makovskaya) 24 Июл 2020 в 11:39 PDT
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Martsynkevich (@lizmartsin) 23 Июл 2020 в 1:54 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alesia Popok (@alesya.makovskaya) 24 Июл 2020 в 11:39 PDT

«Мануфактура» — кофейня, которая в этом году пережила второе рождение. К лету она обзавелась очаровательной розовой террасой. Если вы любите хороший кофе и розовый цвет, — кажется, это место именно для вас.

Dom

Адрес: ул. Революционная, 26
Время работы: пн-чт с 12.00 по 00.00, пт — с 12.00 до 02.00, сб — с 12.00 до 02.00, вс — с 14.00 до 00.00

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @katyamlksm 11 Июл 2020 в 10:26 PDT
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ресторан DOM (@dom.rest) 15 Июн 2020 в 5:01 PDT
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @katyamlksm 11 Июл 2020 в 10:26 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ресторан DOM (@dom.rest) 15 Июн 2020 в 5:01 PDT

Dom — ресторан и бар в одном. Здесь готовят европейскую кухню, разумеется, в авторском варианте. Но сейчас не об этом. На втором этаже у «Дома» есть два прекрасных балкона с видом на Революционную. За столиком могут уместиться только двое, а вечером там особенно романтично.

Stories

Адрес: ул. Интернациональная, 14
Время работы: ежедневно с 9.00 до 22.00

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena Voronovich (@alenavoronovich) 19 Июн 2020 в 3:09 PDT
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena Voronovich (@alenavoronovich) 19 Июн 2020 в 3:09 PDT

Stories — кофейня на улице Интернациональной, где можно угоститься сладкими или сытными круассанами. Уже не первый год рядом с кофейней устанавливают несколько столиков вдоль дороги. Они милые и яркие, и именно поэтому попали не только в многочисленные инстаграмы, но и в нашу подборку.

«Алкоголи»

Адрес: ул. Интернациональная, 13
Время работы: вс-чт с 16.00 до 02.00, пт-сб с 16.00 до 03.00

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Террасы и веранды и так достаточно романтичные места, не находите? Но мы решили добавить еще немного интима и рассказываем о пяти заведениях с одними из самых...
 
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