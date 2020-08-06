Пять очень маленьких балконов и террас в заведениях Минска

Источник материала: Tut.by

Террасы и веранды и так достаточно романтичные места, не находите? Но мы решили добавить еще немного интима и рассказываем о пяти заведениях с одними из самых маленьких и милых террас в городе. Спойлер: в подборке вы найдете два заведения с балконом — идеальным местом для двоих. Не благодарите.

«Мануфактура»

Адрес: ул. К. Маркса, 17

Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00

«Мануфактура» — кофейня, которая в этом году пережила второе рождение. К лету она обзавелась очаровательной розовой террасой. Если вы любите хороший кофе и розовый цвет, — кажется, это место именно для вас.

Dom

Адрес: ул. Революционная, 26

Время работы: пн-чт с 12.00 по 00.00, пт — с 12.00 до 02.00, сб — с 12.00 до 02.00, вс — с 14.00 до 00.00

Dom — ресторан и бар в одном. Здесь готовят европейскую кухню, разумеется, в авторском варианте. Но сейчас не об этом. На втором этаже у «Дома» есть два прекрасных балкона с видом на Революционную. За столиком могут уместиться только двое, а вечером там особенно романтично.

Stories

Адрес: ул. Интернациональная, 14

Время работы: ежедневно с 9.00 до 22.00

Stories — кофейня на улице Интернациональной, где можно угоститься сладкими или сытными круассанами. Уже не первый год рядом с кофейней устанавливают несколько столиков вдоль дороги. Они милые и яркие, и именно поэтому попали не только в многочисленные инстаграмы, но и в нашу подборку.

«Алкоголи»

Адрес: ул. Интернациональная, 13

Время работы: вс-чт с 16.00 до 02.00, пт-сб с 16.00 до 03.00