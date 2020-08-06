|
Пять очень маленьких балконов и террас в заведениях Минска
Источник материала: Tut.by
Террасы и веранды и так достаточно романтичные места, не находите? Но мы решили добавить еще немного интима и рассказываем о пяти заведениях с одними из самых маленьких и милых террас в городе. Спойлер: в подборке вы найдете два заведения с балконом — идеальным местом для двоих. Не благодарите.
«Мануфактура»
Адрес: ул. К. Маркса, 17
«Мануфактура» — кофейня, которая в этом году пережила второе рождение. К лету она обзавелась очаровательной розовой террасой. Если вы любите хороший кофе и розовый цвет, — кажется, это место именно для вас.
Dom
Адрес: ул. Революционная, 26
Dom — ресторан и бар в одном. Здесь готовят европейскую кухню, разумеется, в авторском варианте. Но сейчас не об этом. На втором этаже у «Дома» есть два прекрасных балкона с видом на Революционную. За столиком могут уместиться только двое, а вечером там особенно романтично.
Stories
Адрес: ул. Интернациональная, 14
Stories — кофейня на улице Интернациональной, где можно угоститься сладкими или сытными круассанами. Уже не первый год рядом с кофейней устанавливают несколько столиков вдоль дороги. Они милые и яркие, и именно поэтому попали не только в многочисленные инстаграмы, но и в нашу подборку.
«Алкоголи»
Адрес: ул. Интернациональная, 13
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by