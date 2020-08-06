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Белорусы пишут звездам в соцсетях и просят не приезжать на концерты 8 августа

06.08.2020 14:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы массово пишут звездам в соцсетях и просят их не приезжать на концерты 8 августа. Комментарии появились на страницах артистов, которые заявлены на мероприятии как в Минске, так и в областных городах. Это американцы Tygo и Saint Jhn, россияне Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Rasa, армяне Джаро и Ханза, украинец Олег Винник, белорусы Мэвл и Nemiga.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Сообщения с просьбами не участвовать в концертах 8 августа стали появляться под последними постами артистов. При этом комментаторам было неважно, пост был опубликован вчера или три недели назад. Писать звездам начали почти сразу, как стало известно о концертах, продолжают писать и сегодня. Некоторые сообщения похожи между собой и даже дублируют друг друга, но стоит отметить, что большинство из них очень уважительные: без грубостей и оскорблений.

Вот, например, что белорусы пишут в комментариях на странице Леонида Агутина: «Любим вас всем сердцем! Не приезжайте только к нам сейчас в Беларусь. Не поддерживайте режим нынешней власти». Следом читаем следующий комментарий: «Дорогой Леонид, я из Беларуси. Это просто немыслимо, что происходит в нашей стране сейчас. Вас фактически зовут поддержать диктаторский режим, а вы об этом, возможно, не догадываетесь. Пожалуйста, откажитесь от этого цирка».

Таких сообщений десятки, комментарии с похожим посылом можно прочесть и на странице Григория Лепса: «Пожалуйста, не приезжайте на концерт в Беларусь 8 августа. Это политический концерт. Поддержите обычных белорусов, а не власть. 9 августа у нас выборы, музыка должна быть вне политики».

Владимиру Преснякову напомнили, что он женат на белоруске: «Владимир, с огромным уважением ко всему вашему творчеству, откажитесь от участия в концерте 8 августа. У вас ведь жена из Беларуси, она знает, что у нас происходит. Нельзя поддерживать этот режим. Музыка должна быть вне политики».


Комментарии под последним постом Владимира Преснякова. Фото: instagram.com/presnyakovvladimir

Стаса Пьеху попросили «не кормить диктатора»: «Мы не хотим, что бы за наши деньги устраивали шоу. Есть вещи дороже денег, Стас. Если у вас есть совесть, то мы будем рады видеть вас в любой другой день в Беларуси, но не 8 августа!»

Дуэту Джаро и Ханза сказали, что в их силах проявить солидарность с белорусами: «Хей, пожалуйста, не участвуйте в концерте в Беларуси, не участвуйте в обмане белорусского народа».

«Отпетым мошенникам» комментаторы попытались донести мысль, что такими «концертами» людей хотят отвлечь от митингов: «Пожалуйста, откажитесь от концерта в Беларуси 8-го! Не участвуйте в этом позоре! В Беларуси в эти дни люди борются за свое право на честные выборы. Не поддерживайте диктатуру!».

Группу «Кар-Мэн» тоже предупредили, что мероприятие похоже на политическое: «Сергей Лемох, вы крутой и песни у вас крутые. Я на них вырос! Но вас хотят использовать нынешние белорусские власти в своих интересах. Любим вас и ждем… но не сейчас».

Олегу Виннику предложили почитать о том, что сейчас происходит в Беларуси: «Вы любите свою страну, сопереживаете, мы тоже любим и просим вас прочитать новости о том, как идет избирательная кампания в Беларуси».

Семейную пару из группы Rasa тоже попросили не приезжать. «Этот концерт для режима Лукашенко, вас грязно используют», — написали в комментариях.

Добрались белорусы до американского рэпера Tygo. Некоторые уточняли у него, действительно ли он приедет в Беларусь 8 августа и писали, что очень этого ждут. Другие оставляли комментарии все с теми же просьбами не приезжать: «Пожалуйста, не приезжайте в Беларусь. Правительство пытается использовать вас в своих политических играх. Прочтите на BBC об опасной ситуации здесь». Другие комментаторы добавили, что просят «послушать белорусские голоса и перенесите свой концерт в Минске на более поздний срок».


Комментарии под последним постом рэпера Tyga. Фото: instagram.com/tyga

В комментариях на странице американского рэпера гайанского происхождения Saint Jh оставили большой пост о том, что в течение последних месяцев простые белорусы поддерживали #blacklivesmatter и тоже попросили его не приезжать. «Сегодня мы просим вашей поддержки против политического геноцида, который происходит в нашей стране, Беларуси. За последние несколько месяцев задержано более тысячи человек, десятки человек в тюрьме. Мы знаем, что вы планируете выступить на главном концерте в Минске в субботу (за день до выборов), и мы просим вас пересмотреть свое решение, поддержать нашу мирную борьбу за права человека. Надеемся, что если вы решите приехать в Минск, вы выступите против жестокости милиции, отсутствия основных свобод: слова, собраний и голосования. Спасибо». Некоторые комментаторы были коротки, но доносили похожую мысль: «Братан, не сделай ошибку со своим концертом в Минске, не поддерживай диктаторский режим».

Помимо иностранных исполнителей, писали белорусы и соотечественникам: группе Nemiga и Мэвлу: «Ребят, вроде же вы из Беларуси и должны быть в курсе, что это за концерты и кто оплачивает банкет. Или деньги не пахнут?». «Бро, че за выступление 8 августа? Это же пропаганда, зачем тебе это надо?». «Даже не верится, что такие парни могут выступать 8 числа. Зачем? Зачем портить себе так карьеру?». «Ребята, зачем вам этот концерт в Минске? Вы же поддерживаете текущую власть этим выступлением, в то время как она не соблюдает свои же законы и действует против своих же граждан. Это просто сразу минус огромное количество думающих людей от вас отвернет».

К слову, некоторые из артистов, которые были заявлены на концертах в областных городах, сообщают, что не будут там выступать. Поп-музыкант Haddaway в комментариях в своем Instagram под просьбами не выступать в Беларуси написал, что не собирается этого делать и кто-то разместил на афише его имя без его ведома.


Поп-певцу написали: «Поездка в Беларусь означает спонсорство последнего диктатора Европы, мы будем рады видеть вас в новой Беларуси, но не сейчас!». Музыкант отвечает: «Я не принимаю в этом участия и не буду. Они используют мое имя!». Фото: instagram.com/haddawayofficial

В редакцию TUT.BY написал Алексей Воронов, продюсер группы «Краски», и сообщил, что информация о том, что коллектив выступит в Бресте, не соответствует действительности.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусы массово пишут звездам в соцсетях и просят их не приезжать на концерты 8 августа. Комментарии появились на страницах артистов, которые заявлены на...
 
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