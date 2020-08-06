Турфирмы просят отменить 14-дневную изоляцию при въезде в Беларусь из Украины

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера Министерство здравоохранения в очередной раз актуализировало список стран, при въезде в Беларусь из которых не требуется 14-дневная изоляция. Добавились Азербайджан, Монголия, Танзания, острова Фиджи и Шри-Ланка. С точки зрения белорусов, у которых пропал отпуск, — невелика радость, потенциал этого списка близок к нулю (туда все равно не впускают).





Многие ждали Украину (которая сама начала впускать наших граждан), но нет: после приезда из Одессы все равно требуется 14-дневный карантин за свой счет. Сегодня РСТО обратился в Минздрав с призывом: отмените самоизоляцию после Украины!

Украина внесла нашу страну в «зеленый список» 1 августа. Это значит, что белорусским туристам не надо отбывать стандартный карантин по приезде в Украину. Зато он требуется по возвращении.

Республиканский союз туристических организаций отмечает, что Украина сегодня — единственно возможное наземное направление для большинства туркомпаний РБ. Россия, Польша , Прибалтика — на замке. Вместе с тем, считает РСТО, эпидситуация в Украине оценивается другими странами как приемлемая по безопасности путешествий. Возник парадокс: на 1 августа украинцам доступны без ограничений такие страны, как Грузия, Болгария, Македония, Тунис, Греция, Кипр, Великобритания (которые для граждан Беларуси пока закрыты). При этом сама Украина впускает белорусов.

Основываясь на этом, РСТО просит Минздрав поскорее отменить действующее в отношении Украины требование обязательной самоизоляции по возвращении.