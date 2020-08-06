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Турфирмы просят отменить 14-дневную изоляцию при въезде в Беларусь из Украины
06.08.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера Министерство здравоохранения в очередной раз
Многие ждали Украину (которая сама
Украина внесла нашу страну в «зеленый список» 1 августа. Это значит, что белорусским туристам не надо отбывать стандартный карантин по приезде в Украину. Зато он требуется по возвращении.
Республиканский союз туристических организаций отмечает, что Украина сегодня — единственно возможное наземное направление для большинства туркомпаний РБ. Россия,
Основываясь на этом, РСТО просит Минздрав поскорее отменить действующее в отношении Украины требование обязательной самоизоляции по возвращении.
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Вчера Министерство здравоохранения в очередной раз актуализировало список стран, при въезде в Беларусь из которых не требуется 14-дневная изоляция. Добавились...
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