“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно

Источник материала: Горецкий вестник



Сегодня в 10.00 начал свой отсчет третий день досрочного голосования по выборам Президента Республики Беларусь. В это время открылся и Маслаковский участок для голосования № 16.













— За предыдущие два дня правом проголосовать досрочно воспользовались 12% избирателей нашего участка. Всего в списках — более 500 голосующих, — рассказывает председатель участковой избирательной комиссии Маслаковского участка для голосования № 16 Людмила Миронова. — Наибольшую активность проявляют пенсионеры и сельчане трудоспособного возраста. Всем предлагаем воспользоваться дезсредством на входе, обрабатываем ручки, пол и кабинки.



Средствами индивидуальной защиты обеспечены и члены участковой комиссии.













На участке создана безбарьерная среда. Как отметила Людмила Адамовна, в списках всего два избирателя с инвалидностью, но они уже подали заявки, чтобы в основной день, 9 августа, проголосовать на дому.



Наблюдатели Алексей Линков от РО БО «Красный Крест», Полина Мельник от ОАО «Маслаки», Кристина Князева от профсоюза работников культуры, спорта и туризма отмечают, что голосование проходит спокойно, люди приходят с хорошим настроением.















За час нашего нахождения на участке свои голоса отдал 21 человек. Как отмечают члены комиссии, такая активность наблюдается именно в первой половине дня. К тому же сегодня работает выездной рынок, на улице хорошая погода.



Напомним, что досрочное голосование будет проходить по 8 августа включительно. Режим работы участковых комиссий Горецкого района в период досрочного голосования — с 10 до 19 часов, перерыв с 14 до 16 часов.















В день выборов, 9 августа, участковые комиссии будут работать с 8 до 20 часов.









Текст — Ольга Киммель

Фото — Михаил Левцов