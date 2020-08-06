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“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно

06.08.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник



Сегодня в 10.00 начал свой отсчет третий день досрочного голосования по выборам Президента Республики Беларусь. В это время открылся и Маслаковский участок для голосования № 16.  

“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно
“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно

За предыдущие два дня правом проголосовать досрочно воспользовались 12% избирателей нашего участка. Всего в списках — более 500 голосующих, — рассказывает председатель участковой избирательной комиссии Маслаковского участка для голосования № 16 Людмила Миронова. Наибольшую активность проявляют пенсионеры и сельчане трудоспособного возраста. Всем предлагаем воспользоваться дезсредством на входе, обрабатываем ручки, пол и кабинки.


Средствами индивидуальной защиты обеспечены и члены участковой комиссии.

“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно
“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно
“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно

На участке создана безбарьерная среда. Как отметила Людмила Адамовна, в списках всего два избирателя с инвалидностью, но они уже подали заявки, чтобы в основной день, 9 августа, проголосовать на дому.

Наблюдатели Алексей Линков от РО БО «Красный Крест», Полина Мельник от ОАО «Маслаки», Кристина Князева от профсоюза работников культуры, спорта и туризма отмечают, что голосование проходит спокойно, люди приходят с хорошим настроением.

“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно

“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно
“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно

За час нашего нахождения на участке свои голоса отдал 21 человек. Как отмечают члены комиссии, такая активность наблюдается именно в первой половине дня. К тому же сегодня работает выездной рынок, на улице хорошая погода.

Напомним, что досрочное голосование будет проходить по 8 августа включительно. Режим работы участковых комиссий Горецкого района в период досрочного голосования — с 10 до 19 часов, перерыв с 14 до 16 часов.

“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно
“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно
“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно

В день выборов, 9 августа, участковые комиссии будут работать с 8 до 20 часов.

“Люди приходят с хорошим настроением”. На Маслаковском участке голосуют досрочно



Текст — Ольга Киммель

Фото — Михаил Левцов


 
 
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Сегодня в 10.00 начал свой отсчет третий день досрочного голосования по выборам Президента Республики Беларусь. В это время открылся и Маслаковский участок для...
 
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