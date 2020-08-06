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Лукашенко о провокаторах: известны имена, пароли, явки

06.08.2020 15:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правоохранительные органы должны контактировать с людьми, чтобы находить провокаторов. А все, кто оскорблял людей, которые работают на страну во время избирательной компании, должны быть наказаны в соответствии с белорусскими законами.

О этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам обеспечения безопасности избирательной кампании, передает пресс-служба президента 6 августа.

Службе МВД и Генеральной прокуратуре он повторил ранее озвученную задачу: найти и привлечь к ответственности виновных. В числе тех, кто подвергался угрозам и оскорблениям, - военнослужащие, члены избирательных комиссий, работники вертикали власти.

«У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну», - подчеркнул глава государства.

Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки в стране, по его мнению, правоохранительные органы должны контактировать с людьми. Необходимо также выявлять подозрительных личностей – некоторых провокаторов удалось обнаружить именно благодаря бдительности граждан.

«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем», - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что задержано немало людей, которые намеревались дестабилизировать обстановку в стране. И это даже не члены ЧВК

«До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», - заявил Лукашенко.

По его словам, в таких хитросплетениях все решают деньги, а партии или страны тут не при чем.

«Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного! - заметил президент. - Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало».

На совещании 6 августа президент также заявил, что намерен разобраться в ситуации с задержанными боевиками, и для этого поручил пригласить генеральных прокуроров РФ и Украины в Беларусь.

 
 
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Правоохранительные органы должны контактировать с людьми, чтобы находить провокаторов. А все, кто оскорблял людей, которые работают на страну во время...
 
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