|
Лукашенко о провокаторах: известны имена, пароли, явки
Источник материала: БДГ
Правоохранительные органы должны контактировать с людьми, чтобы находить провокаторов. А все, кто оскорблял людей, которые работают на страну во время избирательной компании, должны быть наказаны в соответствии с белорусскими законами.
О этом
Службе МВД и Генеральной прокуратуре он повторил ранее озвученную задачу: найти и привлечь к ответственности виновных. В числе тех, кто подвергался угрозам и оскорблениям, - военнослужащие, члены избирательных комиссий, работники вертикали власти.
«У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну», - подчеркнул глава государства.
Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки в стране, по его мнению, правоохранительные органы должны контактировать с людьми. Необходимо также выявлять подозрительных личностей – некоторых провокаторов удалось обнаружить именно благодаря бдительности граждан.
«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем», - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что задержано немало людей, которые намеревались дестабилизировать обстановку в стране. И это даже не члены ЧВК
«До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», - заявил Лукашенко.
По его словам, в таких хитросплетениях все решают деньги, а партии или страны тут не при чем.
«Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного! - заметил президент. - Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало».
На совещании 6 августа президент также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы должны контактировать с людьми, чтобы находить провокаторов. А все, кто оскорблял людей, которые работают на страну во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)