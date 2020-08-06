Тихановская приняла окончательное решение, устраивать ли сегодняшний митинг в Минске

Источник материала: KYKY

Команда кандидата в президенты Светланы Тихановской приняла финальное решение: митинг в парке Дружбы народов сегодня вечером отменяется, рассказала TUT.by пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке [для агитации] Минска так же, как в Слуцке и Солигорске, – пояснила Красулина. – Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей.

Как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планирует в 19:00 посетить праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере».

В штабе также уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать по закону.

Обложка: Виктор Толочко для «РИА Новости».