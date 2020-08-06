Как выбрать модульную мебель в гостиную и не пожалеть о покупке

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Комната, в которой принимают гостей, встречаются с друзьями и ведут домашние беседы, должна быть уютной. Насколько комфортно находиться в помещении, зависит от мебели и планировки. Редакция TAM.BY разобралась, как выбрать модульную мебель в гостиную, чтобы она стала функциональной и оформленной со вкусом.

Содержание:

Что входит в модуль



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Стенка. Одна из основных составляющих комплекта мебели. Приобрести модульную стенку в гостиной имеет смысл хотя бы потому, что владелец получает готовое решение с большим объемом пространства для хранения одежды, книг, растений, бытовых приборов и так далее.

Стеллаж. Компактная альтернатива стенке. Актуальна в случаях, когда необходимо организовать хранение большого количества книг или документов.

Комод. Эргономичная и универсальная мебель: в зависимости от модели и пожеланий владельца используется как тумба, мини-столик или подставка под мультимедийную систему.

Угловой шкаф. Удачное решение для небольших площадей. Компактные размеры и вместительные секции — характерные черты углового шкафа.

Журнальный столик. Изготавливается из стекла, пластика, дерева или металла. Невысокий и с компактной столешницей, может комплектоваться полками для хранения.

Барная стойка. Используется как столешница для приготовления и приема пищи, а также это инструмент зонирования помещения (например, если гостиная совмещена с кухней).

Как выбрать модульную стенку в гостиную



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Существует больше десятка критериев по выбору модульных комплектов, мы перечислим основные. В первую очередь следует учесть планировку помещения и метраж гостиной. Отдельная у вас комната или совмещенная с кухней — от особенностей гостиной зависит тип будущей покупки.

Далее определяемся с планом расстановки. Здесь все предельно банально: берем рулетку и замеряем ширину, глубину и углы, где планируется установка модульной стенки в гостиной. Если план требует нестандартных решений, есть смысл сделать мебель на заказ. Так, для маленькой комнаты специалисты предложат мебель-трансформер.

После того как определились с размещением и типом мебели, переходим к выбору цветовой гаммы. Так получится подобрать комплект, который будет гармонировать с общим оформлением комнаты.

Материал изготовления



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Занявшись вопросом, как выбрать модульную мебель в гостиную, важно определиться с материалом. Рассмотрим популярные варианты.

МДФ — плита из спрессованной мелкой древесной стружки. МДФ отличается привлекательным внешним видом, долговечностью и прочностью. Однако материал чувствителен к микроклимату в помещении: боится повышенной влажности, деформируется от ультрафиолета.

ДСП — более бюджетный вариант. При выборе модульной стенки в гостиную из ДСП обратите внимание на обработку сырья и соответствие изделия стандартам качества и безопасности.

ДВП — древесноволокнистая плита, которая применяется для придания жесткости конструкции модульной стенки в гостиной. Например, из ДВП изготавливают заднюю часть шкафов и нижние части ящиков.

Натуральная древесина — дорогой материал, из которого производится мебель премиум-класса. Может быть частью комбинированной мебели: когда, например, корпус выполнен из ДСП или МДФ, а лицевая сторона — из древесины.

Как выбрать стенку в гостиную: краткая инструкция

Заранее определитесь, с какой целью покупается мебель. Сделайте необходимые замеры, наметьте места размещения до покупки. Угловые секции — приемлемый выбор для небольших комнат. Используйте одновременно и напольные, и навесные конструкции для экономии пространства. Старайтесь избегать попадания воды и прямых солнечных лучей, которые могут негативно сказаться на материале.

Отвечая себе на вопрос, как выбрать модульную мебель в гостиную, которая устроит во всех отношениях, определитесь с приоритетами: что важнее — функционал, внешний вид или стоимость? Сравните предложения от разных продавцов или поставщиков и подберите оптимальный вариант.

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