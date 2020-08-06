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Как выбрать модульную мебель в гостиную и не пожалеть о покупке
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Что входит в модуль
Как выбрать модульную стенку в гостиную
Существует больше десятка критериев по выбору модульных комплектов, мы перечислим основные. В первую очередь следует учесть планировку помещения и метраж гостиной. Отдельная у вас комната или совмещенная с кухней — от особенностей гостиной зависит тип будущей покупки.
Далее определяемся с планом расстановки. Здесь все предельно банально: берем рулетку и замеряем ширину, глубину и углы, где планируется установка модульной стенки в гостиной. Если план требует нестандартных решений, есть смысл сделать мебель на заказ. Так, для маленькой комнаты специалисты предложат мебель-трансформер.
После того как определились с размещением и типом мебели, переходим к выбору цветовой гаммы. Так получится подобрать комплект, который будет гармонировать с общим оформлением комнаты.
Материал изготовления
Занявшись вопросом, как выбрать модульную мебель в гостиную, важно определиться с материалом. Рассмотрим популярные варианты.
МДФ — плита из спрессованной мелкой древесной стружки. МДФ отличается привлекательным внешним видом, долговечностью и прочностью. Однако материал чувствителен к микроклимату в помещении: боится повышенной влажности, деформируется от ультрафиолета.
ДСП — более бюджетный вариант. При выборе модульной стенки в гостиную из ДСП обратите внимание на обработку сырья и соответствие изделия стандартам качества и безопасности.
ДВП — древесноволокнистая плита, которая применяется для придания жесткости конструкции модульной стенки в гостиной. Например, из ДВП изготавливают заднюю часть шкафов и нижние части ящиков.
Натуральная древесина — дорогой материал, из которого производится мебель премиум-класса. Может быть частью комбинированной мебели: когда, например, корпус выполнен из ДСП или МДФ, а лицевая сторона — из древесины.
Как выбрать стенку в гостиную: краткая инструкция
Отвечая себе на вопрос, как выбрать модульную мебель в гостиную, которая устроит во всех отношениях, определитесь с приоритетами: что важнее — функционал, внешний вид или стоимость? Сравните предложения от разных продавцов или поставщиков и подберите оптимальный вариант.
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