Источник материала: Новости Волковыска

TUT.by подготовил фильм о кандидате в президенты Светлане Тихановской, её объединённом штабе и поездках по Беларуси.

Журналисты провели с ними один день – в Бобруйске, Жлобине, Речице, Гомеле. Из него можно узнать много нового про Тихановскую и её "боевых подруг" – Веронику Цепкало и Марию Колесникову.

Это история не столько о предвыборных акциях, сколько о быте трех женщин, которые стали новым символом белорусского протеста.

Почему сын Вероники Цепкало старается обнять ее как можно… больнее? Куда выходят окна квартиры Марии Колесниковой? Кто, по мнению Сергея Тихановского, должен позаботиться о его детях?

Журналист TUT.BY Алексей Судников в этом фильме отвечает на все эти вопросы и показывает простых белорусов, которые очень хотят перемен.