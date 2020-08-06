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В Витебском районе велосипедист погиб под колесами микроавтобуса

06.08.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебском районе велосипедист погиб под колесами микроавтобуса

В Витебском районе произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом информирует ГАИ Витебской области.

5 августа на 16-м км дороги Витебск-Сураж-граница России произошла авария. Водитель микроавтобуса сбил 70-летнего велосипедиста. Пенсионер неожиданно выехал на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители проводят проверку.

Фото: ГАИ Витебской области

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебском районе произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом информирует ГАИ Витебской области. 5 августа на 16-м км дороги Витебск-Сураж-граница России...
 
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