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В Витебском районе велосипедист погиб под колесами микроавтобуса
Источник материала: ОНТ
В Витебском районе произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом
5 августа на 16-м км дороги Витебск-Сураж-граница России произошла авария. Водитель микроавтобуса сбил 70-летнего велосипедиста. Пенсионер неожиданно выехал на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Правоохранители проводят проверку.
Фото: ГАИ Витебской области
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В Витебском районе произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом информирует ГАИ Витебской области. 5 августа на 16-м км дороги Витебск-Сураж-граница России...
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