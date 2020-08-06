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Самый старший в Италии выпускник университета получил диплом в 96 лет

06.08.2020 15:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый старший в Италии выпускник университета получил диплом в 96 лет

Не только любви, но и образованию все возрасты покорны. Это доказал Джузеппе Патерно – он стал самым старшим в Италии выпускником университета, в 96 лет получив степень бакалавра по философии. 

Он мечтал об университете еще в 30-е годы прошлого века. Но родители не могли оплачивать учебу. Затем тяжелая работа, Вторая мировая война, семейные хлопоты – казалось, о вузе можно было и забыть. Но Джузеппе свою мечту не предал и в 2017 году поступил в университет Палермо. Окончание чуть не сорвала пандемия, но и с этим возрастной студент справился, освоив дистанционное обучение. В конце концов – заветный диплом, да еще и первой степени.

 

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Не только любви, но и образованию все возрасты покорны. Это доказал Джузеппе Патерно – он стал самым старшим в Италии выпускником университета, в 96 лет получив...
 
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