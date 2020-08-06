Федерация футбола поддержала Лукашенко в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Федерация футбола Беларуси на своей странице Вконтакте поддержала Александра Лукашенко хештегом #БеларусьОднаНеОтдадим.

Ранее федерация хоккея выложила ролик с выступлением Лукашенко. Также откликнулись на этот флешмоб в федерации баскетбола и гандбольный клуб армии СКА.

Напомним, что в Беларуси третий день идет досрочное голосование. 4 августа президент выступил с посланием народу и парламенту .