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Федерация футбола поддержала Лукашенко в соцсетях
Источник материала: Tut.by
Федерация футбола Беларуси на своей странице Вконтакте поддержала Александра Лукашенко хештегом #БеларусьОднаНеОтдадим.
Ранее
Напомним, что в Беларуси третий день идет досрочное голосование. 4 августа президент
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#БеларусьОднаНеОтдадим - такой хештег используют многие спортивные организации в Беларуси.
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