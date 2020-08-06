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Федерация футбола поддержала Лукашенко в соцсетях

06.08.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федерация футбола Беларуси на своей странице Вконтакте поддержала Александра Лукашенко хештегом #БеларусьОднаНеОтдадим.

 

Ранее федерация хоккея выложила ролик с выступлением Лукашенко. Также откликнулись на этот флешмоб в федерации баскетбола и гандбольный клуб армии СКА.

Напомним, что в Беларуси третий день идет досрочное голосование. 4 августа президент выступил с посланием народу и парламенту.

 
 
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#БеларусьОднаНеОтдадим - такой хештег используют многие спортивные организации в Беларуси.
 
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