Собираетесь на Бангалор или другие митинги? Почитайте, что нужно делать, если вас задержат

Источник материала: KYKY

До выборов в Беларуси осталось всего три дня – альтернативным кандидатам все сложнее проводить агитацию. Так сегодня, 6 августа, в парке Дружбы народов должен был состояться пикет Светланы Тихановской, но его отменили из-за празднования дня железнодорожных войск. Тем не менее, Светлана, как и ее боевые подруги, Вероника и Мария, пойдут в парк. Скорее всего, туда придут и другие беларусы в белых браслетах. KYKY просит просит всех осторожными и вежливыми.

Адвокатское бюро VERDICT тоже переживает за беларусов. Его сотрудники составили очень четкую и понятную памятку на случай задержания. Цитируем ее полностью.

«Приближается день «Х», многие затаились в ожидании, а другие вовсю готовятся – в связи с чем поступают многочисленные запросы на заключение договоров с адвокатами. При действительно массовых мероприятиях есть вероятность, что почти все адвокаты будут заняты как в уголовном, так и в административном процессе. Кроме того, не каждый готов связываться с политикой. Если по-простому – адвокатов может на всех не хватить.

При этом в уголовном процессе чётко прописано, что до начала первого допроса в качестве подозреваемого каждый имеет право получить бесплатную юридическую консультацию адвоката за счёт средств местного бюджета. Иными словами, даже если заранее договор с адвокатом заключён не был, вам его (адвоката) обязаны предоставить.

В административном процессе ситуация складывается несколько иначе. Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях не предусматривает обязанность предоставить бесплатную юридическую помощь, а это значит, что обеспечить доступ к юридической помощи может только заключённый заблаговременно договор с адвокатом. В связи с этим предлагаем подготовиться к административным задержаниям самостоятельно и следовать некоторым инструкциям, указанным ниже.

Помните, что у вас есть право требовать, чтобы о вашем задержании уведомили родственников, адвоката, нанимателя. Сделать это должны по вашей просьбе в течение 3-х часов.

Сотрудники милиции вправе проводить личный обыск при задержании, но проводить его должно лицо одного с вами пола в присутствии 2-х понятых. Требование к присутствию понятых легко обходится подозрением на наличие оружия. Это позволяет провести обыск без участия понятых.

С момента задержания вы имеете право знать, за что вы были задержаны и что вам вменяется в вину. Если вам не говорят – спрашивайте, требуйте пояснить.

Вы можете отказаться от дачи объяснений относительно своих действий, а также действий близких родственников и членов своей семьи. Однако, если вам задают вопросы о других лицах, то вы фактически выступаете в качестве свидетеля и обязаны давать показания. Отказ будет основанием для привлечения к административной ответственности.

Другой вопрос, что человеческая память – достаточно ненадежная вещь и при отсутствии уверенности, можно ссылаться, что те или иные обстоятельства не запомнились или воспоминания могут содержать ошибки или неточности. Невозможность что-то вспомнить – не отказ от дачи показаний. Нужно также понимать про то, что записанное может немного отличаться от сказанного некоторыми оттенками смысла, кроме того, оценочные суждения или предположения могут звучать на бумаге как какой-то факт. Несмотря на усталость, желание быстрее закончить со всем, нужно добиваться, чтобы в письменном документе эти оттенки сохранялись, обычно делается это за счет использования вводных фраз (я могу ошибаться, я не уверен, может быть было так, кажется было так, но я точно не помню) или вообще не говорить о том, в чем есть сомнения.

Срок административного задержания – 3 часа, но может быть продлён до 3 суток (72 часа). Продление возможно только в некоторых случаях: например, когда за административное правонарушение предусмотрен административный арест. В этот перечень попадут все основные статьи, связанные с участием в незаконных массовых мероприятиях, неповиновением требованиям должностных лиц.

Если задержание длится более 3-х часов, то правоохранители обязаны составить протокол о задержании. Наша рекомендация – осуществлять ознакомление с такими протоколами, при наличии несостыковок прямо в самом протоколе писать свои замечания и несогласие. Поэтому занимайте активную позицию, требуйте ознакомления с протоколом, если задержание превышает 3 часа.

Отпечатки пальцев в административном процессе можно брать только когда лицо уже привлечено к административной ответственности. Иными словами, при задержании в административном процессе отпечатки пальцев брать нельзя (в отличие от уголовного процесса).

Кратко для тех, у кого нет времени:

задержание может длиться 3 часа, максимум 72 часа – потом отпустят, если не состоялся суд, по итогам которого было привлечение к ответственности в виде административного ареста;



если задержание длится более 3 часов, то обязаны составлять протокол задержания. Требуйте, чтобы Вам дали с ним ознакомиться, проверяйте всю информацию, вносите свои замечания в протокол;



по вашему требованию обязаны в течение 3 часов уведомить о задержании родственников, нанимателя, адвоката (но без вашей инициативы никто этого не сделает);



можно отказываться от дачи объяснений против себя и своих близких родственников, членов семьи, но, если вас привлекают в качестве свидетеля относительно действий иных лиц, – давать показания ваша обязанность. С учетом суматохи, вы можете не помнить все обстоятельства и прямо говорить об этом – это не отказ от дачи показаний.

Фото обложки: Александр Шелегов