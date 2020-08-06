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За два дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 12,75%.

06.08.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

За два дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 12,75%.

По данным Центральной комиссии, в Брестской области проголосовали 11,26% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 12,16%, в Гомельской — 16,44%, в Гродненской — 10,01%.
В Минской области на избирательные участки за два дня досрочного голосования пришли 12,61% избирателей, в Могилевской — 14,61%, в Минске — 11,73%.
Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.
Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.
по материалам БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Центральной комиссии, в Брестской области проголосовали 11,26% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской
 
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