Аграрии столичного региона убрали зерновые с 52% площадей, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Всего в области намолочено более 1 млн т зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 40 ц/га.

По общему намолоту по-прежнему лидирует Несвижский район — сегодня здесь собрали уже свыше 112 тыс. т. В тройку лучших также вошли Копыльский (88 тыс. т) и Клецкий (85 тыс. т) районы.

По урожайности лучшие результаты демонстрируют Несвижский (66 ц/га), Клецкий (55 ц/га) и Минский (52 ц/га) районы.

В области определился и первый 4-тысячник — экипаж Сергея Янучка и Виктора Жуковского из ОАО «Кухчицы» Клецкого района. Они же первыми в области преодолели планку в 1 тыс. т зерна.