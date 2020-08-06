Александр Худолеев вручил награды спасателям Гродненщины, в том числе и представителям Кореличского РОЧС

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Сегодня в торжественной обстановке первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев вручил бойцам, офицерам и ветеранам службы Принеманья заслуженные награды.





За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций и достижение высоких результатов служебной деятельности Почетной грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь награжден начальник Гродненского областного управления МЧС полковник внутренней службы ЛАКИЗА Дмитрий Владимирович.

За значительный вклад в развитие взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, активное участие в патриотическом воспитании молодежи юбилейной медалью «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сiтуацыях Рэспублікі Беларусь» награждены ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям:

АРХИПОВ Владимир Николаевич

БАХАРЕВИЧ Анатолий Константинович

БУШЕЙКО Анатолий Семенович

ДЕКОЛА Леонид Иванович

ЕЧ Чеслав Люцианович

МИСКЕЛЬ Федор Федорович

НОВИК Василий Брониславович

ОШМЯНА Иван Михайлович

ПРОЛЕЙКО Казимир Вацлавович

СИТКО Андрей Францевич

СМИРНОВ Николай Павлович

ШОЛОМИЦКИЙ Валерий Александрович

ШОТ Чеслав Михайлович

ЯНОВИЧ Роман Тадеушевич.

Указом Президента Республики Беларусь за образцовое выполнение служебных обязанностей медалью «За безупречную службу» III степени награждены:

подполковник внутренней службы СТУКАЧЕВ Виталий Геннадьевич, начальник Слонимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

майор внутренней службы ВАВИЛОВ Александр Михайлович, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

майор внутренней службы ГРИНЮК Сергей Анатольевич, инспектор инспекции надзора и профилактики Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

майор внутренней службы КОВАЛЕВСКИЙ Сергей Александрович, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

майор внутренней службы РОМАНЧУК Юрий Ромуальдович, первый заместитель начальника Гродненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

старший прапорщик внутренней службы ЗАНЕВСКИЙ Геннадий Алейзович, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста № 17 Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

старший прапорщик внутренней службы ЦИДИК Ян Чеславович, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 2 на объектах ОАО «Лакокраска» Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

прапорщик внутренней службы БОЗЫР Дмитрий Марьянович старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 1 Берестовицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

прапорщик внутренней службы БУРАК Сергей Павлович, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

прапорщик внутренней службы ГОЛУБЕЦ Александр Геннадьевич, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 3 Слонимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

прапорщик внутренней службы ЖУК Дмитрий Петрович, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 2 Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

прапорщик внутренней службы ОЛЬХОВИК Юрий Александрович, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 11 Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

прапорщик внутренней службы ШОР Павел Иванович, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

прапорщик внутренней службы ЮРЕНЯ Сергей Борисович, диспетчер центра оперативного управления Дятловского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.













За значительный вклад в предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций и достижение высоких результатов служебной деятельности нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «За заслугi» награждена подполковник внутренней службы ЕСКЕВИЧ Татьяна Константиновна, начальник центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью управления.

Очередные специальные звания на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности присвоены:

«подполковник внутренней службы»:

майору внутренней службы БЕЛООКОМУ Андрею Ивановичу, начальнику штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций центра оперативного управления Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

майору внутренней службы КУЧИНСКОМУ Сергею Петровичу, начальнику штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций центра оперативного управления Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям;

майору внутренней службы СКОПЦУ Дмитрию Николаевичу, первому заместителю начальника Берестовицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

«майор внутренней службы»:

капитану внутренней службы ВАСИЛЮКУ Евгению Владимировичу, начальнику пожарной аварийно-спасательной части № 1 Слонимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;

очередное специальное звание «подполковник внутренней службы» досрочно:

майору внутренней службы КРИВИЦКОМУ Дмитрию Анатольевичу, главному специалисту отдела службы и боеготовности управления.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в службе:

Почетной грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь награжден подполковник внутренней службы КРАВЧУК Павел Иванович, начальник отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки управления;

нагрудным знаком «Выдатнiк» награждена старший прапорщик внутренней службы ЗАХАРЧЕНКО Наталия Викторовна, диспетчер ЦОУ управления.

Нагрудным знаком «165 лет пожарной службе» награждены:

подполковник внутренней службы ГАЙДУК Вячеслав Вацлавович, начальник отдела нормативно-технической работы и предупреждения чрезвычайных ситуаций управления;

подполковник внутренней службы ТРОФИМОВИЧ Владимир Александрович, главный специалист ЦОУ управления;

майор внутренней службы ДЕРИКОВ Андрей Николаевич, помощник главного оперативного дежурного ЦОУ управления;

майор внутренней службы МАТЮК Павел Александрович, старший инженер отдела лицензирования и надзора за продукцией и услугами в области пожарной безопасности управления;

майор внутренней службы МУЛЯРЧИК Наталья Леонидовна, инспектор центра маркетинга, договорной работы и вещевого обеспечения управления;

майор внутренней службы НАХИЛОВ Дмитрий Игоревич, старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций ЦОУ управления;

капитан внутренней службы АНДРИАНОВА Наталья Викторовна, ведущий специалист финансово-экономического отдела управления;

капитан внутренней службы ГАЙДУК Сергей Григорьевич, начальник финансово-экономического отдела управления;

капитан внутренней службы КОВАЛЕВА Александра Сергеевна, старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью управления.

За значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере государственной охраны, эффективное взаимодействие Благодарностью Службы безопасности Президента Республики Беларусь отмечен подполковник внутренней службы МИХАЛЬЧЕНКО Андрей Ярославович, начальник отдела надзора и профилактики управления.

Также в церемонии награждения принял участие военный комиссар Гродненской области полковник Вячеслав Раманенко. Он вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» начальнику Гродненского областного управления МЧС полковнику внутренней службы ЛАКИЗЕ Дмитрию Владимировичу, первому заместителю начальника управления полковнику внутренней службы ЯСЕВУ Александру Евгеньевичу и начальнику пожарного аварийно-спасательного отряда подполковнику внутренней службы КЕССО Виктору Константиновичу. Юбилейная медаль «100 год Узброеным Сiлам Рэспублікі Беларусь» вручена начальнику производственно-технического центра управления подполковнику внутренней службы НАГОРНОМУ Сергею Васильевичу.