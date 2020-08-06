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Открыт прием заявок на конкурс "Партнерство ради устойчивого развития - 2020"

06.08.2020 17:26 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сеть Глобального Договора в Украине в сотрудничестве с Сетью Глобального Договора ООН в Беларуси проводит конкурс «Партнерство ради устойчивого развития-2020».

Открыт прием заявок на конкурс "Партнерство ради устойчивого развития - 2020". Конкурс проводит Сеть Глобального Договора ООН в Украине в сотрудничестве с Сетью Глобального Договора в Беларуси. Подать заявку могут организации из Украины, Беларуси, Грузии, Македонии, Польши, Турции.

Задачи конкурса - продвижение Целей устойчивого развития, содействие партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, гражданским обществом, некоммерческими организациями, академическими учреждениями.

Заявить свой проект на конкурс могут компании, некоммерческие организации, местные органы власти, которые реализовали социальные и/или экологические проекты в партнерстве с представителями других групп стейкхолдеров (например, бизнес с сообществом или бизнес с НКО).

Представленный проект должен попадать в одну из указанных категорий:

  • Общество (инклюзивность, образование, расширение возможностей молодежи, культурное разнообразие, гендерное равенство, охрана здоровья);
  • Планета (окружающая среда, обращение с отходами, зелёная энергия, изменение климата, защита биоразнообразия, устойчивое потребление, управление водными ресурсами, устойчивые цепочки поставок);
  • Мир (права человека, социальное обеспечение, содействие мирному диалогу, противодействие коррупции);
  • Экономическое развитие (экономический рост, экономика замкнутого цикла, устойчивые города, инфраструктура, зелёные инновации, развитие сообществ);

Дополнительно в каждой категории будет выбираться номинант, который представит проект, направленные на преодоление последствий COVID-19.

Заявки можно подавать на английском или украинском языках в формате WORD. Заполненные заявки принимаются до 15 сентября 2020 года.

Форма заявки на английском языке прилагается. Страница конкурса здесь. Буклет конкурса на русском языке доступен по ссылке

В теме письма необходимо указать «PSA-2020» и название заявителя. Тема электронного письма-заявки должна соответствовать следующей: "PSA-2020: ____ (название вашей компании)". Заявки, высланные с иной темой письма рассматриваться не будут. От каждого заявителя принимается только одна заявка. 

Более подробную информацию можно получить на сайте Сети Глобального Договора ООН в Беларуси.

 
 
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Сеть Глобального Договора в Украине в сотрудничестве с Сетью Глобального Договора ООН в Беларуси проводит конкурс «Партнерство ради устойчивого развития-2020».
 
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