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Открыт прием заявок на конкурс "Партнерство ради устойчивого развития - 2020"
Источник материала: БДГ
Сеть Глобального Договора в Украине в сотрудничестве с Сетью Глобального Договора ООН в Беларуси проводит конкурс «Партнерство ради устойчивого развития-2020».
Открыт прием заявок на конкурс "Партнерство ради устойчивого развития - 2020". Конкурс проводит Сеть Глобального Договора ООН в Украине в сотрудничестве с Сетью Глобального Договора в Беларуси. Подать заявку могут организации из Украины, Беларуси, Грузии, Македонии, Польши, Турции.
Задачи конкурса - продвижение Целей устойчивого развития, содействие партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, гражданским обществом, некоммерческими организациями, академическими учреждениями.
Заявить свой проект на конкурс могут компании, некоммерческие организации, местные органы власти, которые реализовали социальные и/или экологические проекты в партнерстве с представителями других групп стейкхолдеров (например, бизнес с сообществом или бизнес с НКО).
Представленный проект должен попадать в одну из указанных категорий:
Дополнительно в каждой категории будет выбираться номинант, который представит проект, направленные на преодоление последствий COVID-19.
Заявки можно подавать на английском или украинском языках в формате WORD. Заполненные заявки принимаются до 15 сентября 2020 года.
Форма заявки на английском языке прилагается. Страница конкурса
В теме письма необходимо указать «PSA-2020» и название заявителя. Тема электронного письма-заявки должна соответствовать следующей: "PSA-2020: ____ (название вашей компании)". Заявки, высланные с иной темой письма рассматриваться не будут. От каждого заявителя принимается только одна заявка.
Более подробную информацию можно получить на
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Сеть Глобального Договора в Украине в сотрудничестве с Сетью Глобального Договора ООН в Беларуси проводит конкурс «Партнерство ради устойчивого развития-2020».
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