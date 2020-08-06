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Без дождей и от +24°C до +28°C: прогноз погоды на 7 августа

06.08.2020 17:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без дождей и от +24°C до +28°C: прогноз погоды на 7 августа

Метеорологическое лето перевалило экватор. Но по факту лето все еще продолжает радовать пляжным теплом. Средняя температура до пяти градусов выше нормы. Температура воды в реках и озерах +15°C…+23°C градуса. В ближайшие дни существенных изменений не произойдет.

Завтра, 7 августа, погодные условия будут определяться влиянием антициклона с центром над странами Балтии. Медленно смещаясь в восточном направлении, он продолжит поставлять в нашу страну очень теплые сухие влажные воздушные массы с Западной Европы. Отсутствие дождей и слабый ветер сделают погоду очень комфортной.

В пятницу будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Влажность до 50%. Утром слабый туман. Видимость до километра. Атмосферное давление будет повышенным.

В восемь утра температура воздуха составит от +16°C по западу до +21°C градуса по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от +24°C по северу до +28°C по югу. К вечеру температура существенно не изменится – от +22°C по Витебской области до +27°C по Брестской.

В выходные дни погоду в стране продолжит определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которого будут поступать более влажные воздушные массы с Балтийского моря. В результате будет преобладать переменная облачность. В субботу днем по северо-востоку, а в воскресенье в отдельных районах страны пройдут короткие грозовые дожди. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Преобладающая температура воздуха ночью +12°C…+17°C, днем +23°C…+30°C. По предварительному прогнозу, в начале следующей недели существенных изменений в характере погоды не произойдет, в страну продолжат поступать теплые, но неустойчивые воздушные массы.

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Метеорологическое лето перевалило экватор. Но по факту лето все еще продолжает радовать пляжным теплом. Средняя температура до пяти градусов выше нормы....
 
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