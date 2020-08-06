Жильцы могилевской новостройки через суд требуют установить одинаковые счетчики на отопление

Источник материала: Tut.by

Тридцать четыре жильца дома № 40 на улице Якубовского, возведенного в рамках долевого строительства, требуют от госпредприятия «УКС Могилева» установить запроектированные счетчики учета тепловой энергии. Предприятие отказывается, а жильцы обратились в Ленинский районный суд с иском о защите прав потребителей. Люди полагают, что вынуждены платить за отопление больше, чем могли бы, пишет 6tv.by.



Дом № 40 на улице Якубовского, снимок 2016 года. Фото: Яндекс. Панорамы

Дом № 40 на улице Якубовского был построен в августе 2015 года. Согласно проектно-сметной документации, везде должны были быть установлены счетчики учета теплоэнергии марки «Струмень». В четырех из шести подъездов так и было сделано, но в двух подъездах строители поставили счетчики марки «Цельсиус».

Именно это и стало причиной того, что предприятие теплоэнергетики не стало ставить «Цельсиус» на индивидуальный учет с дистанционным снятием показаний. Люди возмутились: в доме ведут общий учет теплоэнергии, а это, по их мнению, несправедливо, так как у всех есть приборы индивидуального учета.

Согласно исковому требованию, озвученному представителем одного из 34 истцов, адвокатом Ириной Ивкиной, люди хотят, чтобы управление капитального строительства Могилева, которое выступало заказчиком строительства, безвозмездно заменило счетчики «Цельсиус» на «Струмень». Тем более, что этого требовал и Могилевский горисполком.

В свою очередь юрист УКСа Роман Кривошеин в полном объеме не согласился с иском. Во-первых, по его словам, далеко не все истцы являются дольщиками, с которыми первоначально заключался договор долевого строительства. Некоторые из них просто впоследствии купили квартиры в новом доме, а значит, на них не распространяются гарантии, данные УКСом дольщикам. Во-вторых, в настоящее время предприятие теплоэнергетики уже готово работать со счетчиками «Цельсиус» как аналогом «Струменя».

Приглашенный в качестве свидетеля представитель предприятия теплоэнергетики подтвердил слова Кривошеина, однако ранее, как указывала Ивкина, в своих письмах сообщал обратное.

По словам Ивкиной, жильцы не раз обращались в разные государственные инстанции — и в Комитет госконтроля, и в Могилевские гор- и облисполком, и в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Последнее и подтвердило, что произошло нарушение прав потребителей. В адрес УКСа еще в прошлом году было направлено поручение заменить счетчики, но предприятие этого не сделало.

«Чтобы не переустанавливать счетчики в 70 квартирах, придумали установить некий общий коллективный прибор учета и переложить ответственность за его обслуживание на товарищество собственников», — сказала адвокат, отметив, что это повлечет дополнительные расходы для товарищества собственников жилья, а значит и жильцов дома. Установка этого коллективного счетчика, по ее словам, не была согласована с собственниками квартир.

Как сообщил «Магілёўскаму рэгіёну» Роман Кривошеин, с подобным иском в суд на переустановку счетчиков учета тепловой энергии он сталкивается впервые.

Судья Тарасова назначила следующее заседание по данному делу на 12 августа.