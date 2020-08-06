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Интервью с политологами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским

06.08.2020 18:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

После Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Zarya.by провела видеоинтервью с политологами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским.

Интервью с политологами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским

Видеоинтервью можно посмотреть здесь.

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После Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Zarya.by провела видеоинтервью с политологами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским....
 
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