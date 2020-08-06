После Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Zarya.by провела видеоинтервью с политологами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским.
Видеоинтервью можно посмотреть
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Интервью с политологами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским
06.08.2020 18:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
После Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Zarya.by провела видеоинтервью с политологами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским.
Видеоинтервью можно посмотреть
(Visited 1 times, 1 visits today)
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После Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Zarya.by провела видеоинтервью с политологами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским....
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