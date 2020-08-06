В стране, как дома, должен быть хозяин

Источник материала: Вороновская газета





Идет третий день досрочного голосования по выборам Президента Беларуси. Корреспонденты «ВГ» продолжают знакомиться с работой избирательных участков Вороновщины. Сегодня мы посетили Заболотский участок для голосования №21. На часах 11.10, в помещении не менее десяти избирателей.



























— Только закончилась служба в костеле, по пути люди пришли проголосовать, — отвечает на мое удивление председатель участковой комиссии Анна Суркант. — Надо сказать, избиратели-пенсионеры у нас активные, и это радует. К избирательному участку относятся 19 населенных пунктов, 1 245 граждан, обладающих правом голоса. Мы постарались организовать работу комиссии с учетом создания максимальных условий для безопасности людей. Все пожарные и санитарные требования на участке соблюдены, — в подтверждение собеседница указывает на стол у входа, где размещены одноразовые защитные маски, перчатки, антисептики. — Авторучки обрабатываем после каждого посетителя, помещения проветриваем…















Среди присутствующих избирателей в основном пенсионеры.







— Сёння каталіцкае свята, працаваць каля хаты не будзеш, то і рашыў: паеду ў касцёл і зайду прагаласаваць, — рассказывает Вацлав Федосевич из д. Кунеи. — Я лічу так, у краіне, як і дома, павінен быць гаспадар. Усё жыццё рабіў на трактары, зараз на пенсіі. У выбарах удзельнічаю заўсёды: а можа, мой голас штосьці вырашыць?..

Супруги Анна и Михаил Лях тоже решили проголосовать досрочно:







— А чего тянуть? С кандидатом мы уже определились. Мы наблюдаем постепенное, стабильное развитие нашей страны,если не будет изменений, “шараханий” влево-вправо,будет прогресс. Позиция нынешней власти нам понятна, она близка, по нашему мнению, народу.Стабильность нам по сердцу, украинских майданов нам не надо — вот наш выбор.

В обеденный перерыв на участке появились люди помоложе.







— Работаю в местном хозяйстве токарем, — знакомимся с Марьяном Адамонисом. — В воскресенье другие планы, поэтому и решил забежать на участок. Верю, что жизнь в Беларуси будет спокойной.



















Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.