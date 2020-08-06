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Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем

06.08.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 августа Александр Лукашенко провёл совещание с силовым блоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент потребовал в случае необходимости принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на финише электоральной гонки.

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Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем

Евгений Пустовой, корреспондент:
В геополитике друзей нет. Даже ближайшие братья называют нас партнёрами. Что говорить, в одной лишь России больше центров сил, чем куполов на соборе Василия Блаженного. Глобализация. Время трансграничных политических хейтеров.

Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» мы даже не знаем.

Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем.

У нас же задержано по стране немало людей, которые (уже доказано) ставили перед собой цель дестабилизации обстановки в Беларуси. Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки – все известно.

До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители.

Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем

Я когда начинаю читать доклады, разобраться не могу. Все на русском языке написано, а разобраться не могу. Но сегодня меня осенило (все в простом) деньги, «бабки». Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии, враги России. Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. 6 августа Александр Лукашенко провёл совещание с силовым блоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент потребовал в случае...
 
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