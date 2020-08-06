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«Помогут нам сделать прорыв в будущее». Что нам даст свой мирный атом и кто будет работать на БелАЭС?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый блок Белорусской атомной электростанции начнется уже 7 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так называемый процесс физического пуска.
Это один из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Чуть позже реактор выведут на минимально контролируемый уровень, постепенно повышая мощность реакторной установки. Начало работы БелАЭС для нашей страны станет новым этапом в истории независимого государства.
У страны, небогатой своими энергоресурсами, но с развитым промышленным производством, основных путей обеспечивать комфортную работу, по сути, два. Либо покупать углеводороды и постоянно зависеть от тех, кто выставляет цены на них, либо перейти на альтернативные источники энергии.
В 2008 году мы для себя этот вопрос решили, поставив амбициозную цель – построить свою атомную электростанцию. И сегодня, когда до запуска АЭС в Островце всё меньше времени, даже не верится, что стройка если не века, то десятилетия точно, завершилась.
Но, конечно, решение о строительстве БелАЭС было прежде всего политическим. Энергетическая безопасность и независимость страны – вот конечная цель.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Кроме того, появление своей энергии даст возможность провести электрификацию страны, прежде всего в сфере транспорта. Электробусы уже заменяют привычные автобусы, автомобилисты всё чаще отдают предпочтение электрокарам. Новый импульс получит и белорусская наука.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено 19 миллиардов долларов. Поэтому входной контроль при сооружении станции был, как в военное время. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее: высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили. Или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорации, которое мы строим совместно с Китаем в Минской области.
БелАЭС мы строили при помощи российских специалистов. Именно они и будут на первых порах работать на станции, осуществят физический пуск, главная задача которого – подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока.
Но в перспективе, как показывает мировой опыт, где-то через 15 лет работать на нашей АЭС будут местные атомщики. По предварительным подсчетам, более 2 тысяч человек.
Андрей Буров, старший преподаватель кафедры «Тепловые электрические станции» энергетического факультета БНТУ:
Сегодня специалистов готовят в нескольких белорусских вузах. Один из них – БНТУ, здесь в 2020 году открыли новую специальность «Проектирование и эксплуатация атомных электростанций». Что интересно, атомная энергетика интересует и юношей, и девушек.
Андрей Буров:
Сегодня мировая атомная энергетика включает в себя более 400 атомных реакторов, которые функционируют на территории 31 страны мира. Совсем скоро к ним присоединится Беларусь, а значит, будет составлять конкуренцию. Ведь понятно, что излишки энергии мы будем продавать. И не исключено, что покупателями могут стать и те страны, которые сегодня выражают недовольство.
Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Безопасность – превыше всего, и это не просто слова (наша страна, как никто, знает цену ошибкам). Потому к запуску АЭС Беларусь подходит со всей серьёзностью, понимая, что мирный атом – это не только дополнительные возможности, но и ответственность.
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«Помогут нам сделать прорыв в будущее». Что нам даст свой мирный атом и кто будет работать на БелАЭС?
Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый блок Белорусской атомной электростанции начнется уже 7 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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