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«Настоящий лидер». Что говорят интернет-пользователи о Послании Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Послание Президента народу и парламенту вызвало широкий отклик не только в Беларуси, но и за её пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращение главы государства продолжают активно обсуждать в интернете. Видео только на нашем YouTube-канале посмотрели десятки тысяч человек.
Президент затронул много важных тем, и в своих комментариях люди поддерживают его курс в экономике, в политике. Благодарят за то, что в 90-е вывел Беларусь из кризиса и избавил от бандитизма.
И это лишь несколько примеров из тысяч, как люди отзываются на Послание Президента в интернете. Комментарии продолжаются появляться.
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Новости Беларуси. Послание Президента народу и парламенту вызвало широкий отклик не только в Беларуси, но и за её пределами, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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