Лукашенко – силовикам: У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей

Источник материала: ОНТ

Выборы – внутреннее дело Беларуси. И задача власти провести их честно, демократично и спокойно – без конфликтов и провокаций. Как это сделать, когда участие в нашей политической кампании решили принять не только белорусы?

Сегодня Президент собрал совещание, где обсуждались вопросы безопасности избирательной кампании. Ранее Глава государства поручал правоохранительным органам обеспечить безопасность людей, которые организуют процесс волеизъявления, а, конечно, всех избирателей. Поставлена задача жестко реагировать на факты угроз и оскорблений.

Тем более, что нынешняя политическая кампания проходит на фоне серьезного давления – страна стала полигоном, где различные силы применяют и используют различного рода политтехнологии. Острое противостояние развернулось и в информационном поле.

Также сегодня Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанными участниками частной военной кампании – Минск готов предоставить самую полную информацию другим странам по этому делу. Беларусь приглашает генеральных прокуроров России и Украины, чтобы честно и открыто разобраться в ситуации.

Даже если бы в просторных залах Дворца Независимости вдруг погас свет, люди в погонах наверняка бы нашли свои места на совещании даже в кромешной темноте. В последнее время этот маршрут они мерили уверенными шагами не раз. Вот уже второй месяц в рабочем графике Президента нет ни одной недели, где бы он не встретился с силовиками. Нет. На белорусских улицах не слышно автоматных очередей, нет и погромов. По крайней мере, пока. Здесь идут выборы, их финальный этап. Но по данным спецслужб, принять участие в компании решили не только белорусы.

Попытки повлиять на ситуацию в Беларуси напоминают многоходовую операцию: сначала шла разведка от называемых «журналистов» с критикой власти, а вчера были задействованы орудия покрупнее – бывший российский президент, а ныне замглавы Совбеза Медведев угрожал Беларуси печальными последствиями. Вместо того, чтобы спокойно решить проблему задержанных боевиков, как предлагал соседям Александр Лукашенко, они обещают нам новые. Однако белорусский Президент всё же даёт ещё один шанс – договориться по-человечески.

Позиция Беларуси – максимально конструктивная. Минск пока не допустил никакой силовой агрессии в ответ. Свои люди – давайте спокойно разберёмся. И если с той стороны будет лишь эскалация конфликта, то вряд ли понадобятся другие доказательства.

Впрочем, и позиция российской стороны далеко не однозначная. Да, есть определённые силы, которые подогревают конфликт, но в то же время многие российские политики открыто заявляют, что не хотят взрывать обстановку в Беларуси, ведь осколки могут разорвать ключевые нити союзных связей.

Как бы то ни было, пока белорусские силовики будут делать свою работу. Президент поставил задачу защитить каждого сотрудника избиркомов, исполкомов и правоохранительных органов.

Наверняка, абсолютное большинство белорусов не хотят, чтобы пролилась кровь. Если человек действительно любит свою страну, то должен понимать, настоящие враги спят и видят, как белорусы вцепятся друг другу в глотки, чтобы потом прийти и добить раненых. Не дать им этим воспользоваться, значит доказать, что мы настоящий белорусский народ, который заслужил право «людзьмі звацца».

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