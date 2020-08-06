«Все наблюдатели выставлены за дверь, я в том числе». Как в Слуцке проходит досрочное голосование

Источник материала: Слуцк Город





Фото иллюстративное|Sputnik.by

С 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. На участки для голосования по Слуцкому району записались в том числе и независимые наблюдатели. Как их выставляют за дверь, SlutskGorod рассказала случчанка Екатерина.

«Все наблюдатели выставлены за дверь. Я в том числе. Сижу под дверью клуба». Так ответила Екатерина, координатор независимых наблюдателей по Слуцкому району, которая сейчас находится на участке №56 в Шишчицах.

По словам Екатерины, несмотря на то, что никому из наблюдателей не дают присутствовать во время голосования внутри помещений, протоколы, составленные комиссией, фотографировать разрешают.

— Одну из наших наблюдателей не пустили в школу. Директор сказал, что посторонним в здании быть не положено, чтобы находилась на улице, — рассказывает Екатерина. — Считаем с улицы, кого видно. У некоторых наблюдателей фиксируется разбежка в цифрах [между протоколами и реальной явкой - прим. SG], но пока небольшая.

По мнению девушки, голосование проходит нечестно. Говорит, что по сути выставляют за дверь не только независимых наблюдателей, но и тех, кто за них подписывался.

— Все мы собирали подписи у людей. За каждым как минимум ещё 10 человек, которые направили своего представителя посмотреть, как у нас проходят выборы. И получается выставили за дверь меня и ещё этих 10 подписавшихся. А если взять по району? А по области? А в масштабах страны? Опять людей ни во что не ставят!

— Какой выход видите из ситуации?

— Жалобы. Жаловаться, чтобы услышали везде, что у нас происходит произвол. Законы не действуют. Избирательная система работает плохо, или вообще не работает! Мы хотим честных выборов, а не снисходительных ухмылок членов комиссий.

На обращение SG к наблюдателям с просьбой сообщать о проблемах на участках пока ответила только одна девушка.

— По 28-му участку (ГУО «Средняя школа №10 им. С.Ф. Рубанова г. Слуцка») пока не приписывали явку: 41, с подсчетами наблюдателя совпало. На участок не пустили, правда, в школе удалось остаться, — написала сегодня утром Юлия из Слуцка и в подтверждение своих слов прикрепила фотографию протокола.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by