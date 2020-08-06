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Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

06.08.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты отмечают высокий интерес избирателей к этому этапу кампании.

Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Причины сделать выбор, не дожидаясь основного дня голосования, самые разные. На участки спешат те, кто в воскресенье загружен работой, уезжает из города или просто давно определился с кандидатом.

Подробности третьего дня досрочного голосования – в материале Ксении Худолей.

Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Принять участие в выборах, при этом не зависеть от обстоятельств. В третий день досрочного голосования белорусы продолжают активно высказывать свою гражданскую позицию. За предыдущие два – бюллетени заполнили почти 13 % избирателей.

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Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Я в Беларуси прожил всю жизнь. Сильная, хорошая страна. Обязательно голосовать за хорошего Президента. За хорошего!

Голос за своего кандидата пришел отдать и молодой ученый из Гомеля. В сфере интересов Алексея Зайцева «умное» сельское хозяйство – точнее, теплицы-роботы. Именно за такими технологиями – будущее белорусского агрокомплекса, уверен молодой человек.

Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

А еще уверен, что времени для голосования в воскресенье ему наука не оставит. Поэтому свою гражданскую позицию необходимо высказать заранее. Занимает это не более 10 минут. Все, что нужно – иметь при себе документы.

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Во время обеденного перерыва вместе с женой на участок пришел и Владимир Андрейченко.

Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси убежден, что на каждом сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси.

Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Третий день досрочного голосования. Показываем, что происходит на избирательных участках в Беларуси и за её пределами

Востребованы избирательные участки и за пределами страны. Активность избирателей сегодня отмечают в Израиле и России. Напомним, заблаговременно проголосовать наши граждане могут в 36 государствах.

Люди в материале: Ксения Худолей, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Ольга Бекишева, Алексей Зайцев, Павел Смольский, Владимир Андрейченко

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты отмечают высокий...
 
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