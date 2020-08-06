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Современный детский сад с яркой архитектурой открыли в пригороде Минска

06.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В пригороде Минска, в деревне Копище, открыли долгожданный детский сад. Местность сельская, но с многоэтажками, и мест в старом саду всем не хватало. Малышей приходилось возить в столицу.

Здание возвели за год и выглядит оно так, как будто архитекторами и дизайнерами были сами ребята. Внешне напоминает коробку с карандашами. На стенах роспись под детские рисунки. Всестороннее развитие повсюду. Конструкторов, микроскопов и шахмат хватит каждому. Есть музыкальный и спортивный залы, собственная арт-студия. Для малышей с особенностями развития создали безбарьерную среду.

«Это у нас уже четвертый садик и второй в рамках государственно-частного партнерства. Два садика мы ввели в Боровлянах и в Колодищах. И на перспективу до конца текущего года еще будут введены четыре детских дошкольных учреждения», – рассказал председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич.

Особое внимание родителей – безопасные зоны игр, уличные площадки – они удобные и на все возраста. В следующем году в Минском районе по подобному проекту начнут возводить детский сад и школу.



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Теги: Минск
 
 
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Местность сельская, но с многоэтажками, и мест в старом саду всем не хватало. Малышей приходилось возить в столицу.
 
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