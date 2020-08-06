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«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске

06.08.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочное голосование проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске

В этой школе сразу три участка для голосования. Два для удобства жителей «переехали» из соседнего учебного заведения. А 33-й организовали впервые.

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске

«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске

Так уж вышло, что родители увидят новую школу даже раньше детей. Потому многие приходят сюда проголосовать, а заодно посмотреть, куда 1 сентября пойдут их дети и внуки.

«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске

Ольга Бекишева, заместитель председателя избирательной комиссии участка для голосования № 33 Первомайского района Витебска:
За два дня досрочного голосования на нашем участке уже проголосовало 14 % избирателей. Микрорайон, где проходит голосование и располагается наш участок, достаточно молодой. Люди приходят на участок семьями. А многие решили вообще совместить голосование с подачей документов в школу-новостройку.

Впрочем, сегодня взрослые обсуждают и более глобальные вопросы: каким должно быть наше будущее и кому можно доверить страну.

«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске

Президент должен любить свой народ, должен относиться так, как к своей семье.

Честно, меня все устраивает на данный момент. У нас есть жилье, муж достаточно хорошо зарабатывает, я не работаю, могу себе позволить не работать.

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Люди в материале: Ксения Худолей, Ольга Бекишева, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Досрочное голосование проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой школе сразу три участка для голосования. Два для...
 
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