|
«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочное голосование проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой школе сразу три участка для голосования. Два для удобства жителей «переехали» из соседнего учебного заведения. А 33-й организовали впервые.
Так уж вышло, что родители увидят новую школу даже раньше детей. Потому многие приходят сюда проголосовать, а заодно посмотреть, куда 1 сентября пойдут их дети и внуки.
Ольга Бекишева, заместитель председателя избирательной комиссии участка для голосования № 33 Первомайского района Витебска:
Впрочем, сегодня взрослые обсуждают и более глобальные вопросы: каким должно быть наше будущее и кому можно доверить страну.
Президент должен любить свой народ, должен относиться так, как к своей семье.
Честно, меня все устраивает на данный момент. У нас есть жилье, муж достаточно хорошо зарабатывает, я не работаю, могу себе позволить не работать.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Президент должен любить свой народ, относиться так, как к своей семье». Как белорусы голосуют досрочно в Витебске
Новости Беларуси. Досрочное голосование проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой школе сразу три участка для голосования. Два для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)