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Помощник машиниста электропоезда БелЖД на досрочном голосовании: «Сегодня самый удобный день»

06.08.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На свой избирательный участок в Жодино Павел пришел в перерыве между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плотный график и постоянные разъезды для работника железной дороги – дело привычное.

Помощник машиниста электропоезда БелЖД на досрочном голосовании: «Сегодня самый удобный день»

Ксения Худолей, корреспондент СТВ:
Решение голосовать досрочно диктует и рабочий ритм. Поддержать своего кандидата спешат те, кто все время в пути.

Помощник машиниста электропоезда БелЖД на досрочном голосовании: «Сегодня самый удобный день»

Павел Смольский, помощник машиниста электропоезда Минского отделения Белорусской железной дороги:
Сегодня самый удобный день для голосования. В остальные дни с моим графиком никак не получится проголосовать.

Я отдал свой голос за стабильность, за независимость нашей страны, за светлое будущее.

Помощник машиниста электропоезда БелЖД на досрочном голосовании: «Сегодня самый удобный день»

Парень признается: среди старших коллег голосовать заранее – традиция. Так даже спокойнее отправляться в путь.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На свой избирательный участок в Жодино Павел пришел в перерыве между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плотный график и...
 
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