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Помощник машиниста электропоезда БелЖД на досрочном голосовании: «Сегодня самый удобный день»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На свой избирательный участок в Жодино Павел пришел в перерыве между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плотный график и постоянные разъезды для работника железной дороги – дело привычное.
Ксения Худолей, корреспондент СТВ:
Павел Смольский, помощник машиниста электропоезда Минского отделения Белорусской железной дороги:
Я отдал свой голос за стабильность, за независимость нашей страны, за светлое будущее.
Парень признается: среди старших коллег голосовать заранее – традиция. Так даже спокойнее отправляться в путь.
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Новости Беларуси. На свой избирательный участок в Жодино Павел пришел в перерыве между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плотный график и...
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