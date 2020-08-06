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«Мы будем сами решать, в какой стране жить». Общественные объединения и партии обратились к белорусам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мир и согласие в обществе, сохранение традиций и преемственность поколений. В таком государстве мы живём и будем жить. Такую уверенность высказали в совместном обращении к соотечественникам общественные объединения и политические партии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К обращению присоединились самые авторитетные общественные организации и партии нашей страны. В списке – Федерация профсоюзов, «Белая Русь», БРСМ, политические партии. Целый блок патриотических и профессиональных объединений (подробнее – в
Молодёжь, ветераны, женщины. Представители творческих союзов и диаспор зарубежных государств. Всё это – миллионы неравнодушных граждан. Как подчёркнуто в обращении, «мы объединены по разным направлениям и взглядам, но сегодня мы вместе».
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«Мы будем сами решать, в какой стране жить». Общественные объединения и партии обратились к белорусам
Новости Беларуси. Мир и согласие в обществе, сохранение традиций и преемственность поколений. В таком государстве мы живём и будем жить. Такую уверенность...
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