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Иван Тихон: «У каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества»

06.08.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тихон: «У спортсмена всё просто: от результата зависит зарплата»

Иван Тихон: «У каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества»

Иван Тихон, призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира в метании молота:
В спорте, из моего личного опыта: я приходил, например, тренировался на обычной бетонной площадке, а сейчас у нас есть и прекрасные дворцы, и легкоатлетические стадионы, и много другого. То есть у каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества, у каждого жителя есть возможность заняться своим здоровьем на этих стадионах.

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Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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