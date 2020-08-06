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Иван Тихон: «У каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Тихон, призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира в метании молота:
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Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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