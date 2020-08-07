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Избавляются от рублевых заначек? В июле продажи новых авто выросли на 42 процента

07.08.2020 06:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подводя итоги продаж в июне, когда спрос немного вырос по сравнению с маем, многие задались вопросом: неужели рынок начал оживать? И вот, по статистике Белорусской автомобильной ассоциации июль показал самый настоящий скачок - продажи выросли на 42 поцента. Что происходит и кто продает?


По данным за июль белорусские автомобильные дилеры продали в прошлом месяце 4327 легковых авто. Если считать с коммерческой техникой, получилось 4877 авто, тогда как в июне продали 3539 машин. Несмотря на то, что это все еще на 16% уступает результату июля прошлого года, можно говорить, что рынок резко активизировался.


Интересные изменения произошли в топ-20 самых продаваемых моделей. Лидирующее место по-прежнему занимает Lada Vesta, объемы продаж которой выросли с 270 до 444 штук по сравнению с прошлым месяцем. Skoda Rapid с третьего места переместился на второе с результатом 384 автомобиля. А на третье место с двенадцатого неожиданно взлетел Geely Coolray — за июль было продано 347 авто (116 в июне). Дилеры подтверждают высокий спрос на эту модель. К тому же российский рынок тоже заинтересован в увеличении поставок. Если продажи будут идти такими темпами, то можно надеяться на появление Coolray в цехах сварки и окраски на заводе «БЕЛДЖИ». То есть автомобиль начнут производить по полному циклу. Но никаких подтверждений этому пока нет. С 11-го июньского на 5-е июльское место с результатом 235 машин переместился Geely Atlas.


Skoda Rapid получит конкурента в виде Volkswagen Polo, который теперь тоже стал лифтбеком

Volkswagen Polo седан (а теперь еще и лифтбек — его продажи стартовали в Беларуси 6 июля) скромно разместился на четвертом месте с результатом 323 авто. Но уверены, что это пока только начало — рост еще предстоит. Особенно интересной будет борьба со Skoda Rapid, ведь теперь оба автомобиля производятся с кузовом лифтбек.



Интересно, что безусловные хиты прежних лет от Renault проигрывают битву. Бюджетный Logan Stepway смог дотянуть лишь до 9-го места в нашем топе. Хотя если зафиксировать продажи в период с января по июль, то внедорожный седан окажется на четвертом месте.

А еще мы обратили внимание, что в июле в топ-20 не попали дорогие SUV. Отметить можно только кроссоверы средней ценовой категории — Kia Sportage (79 машин) и Volkswagen Tiguan (66 машин). А ведь в июне мы удивлялись присутствию довольно дорогих Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq.


Заместитель директора БАА Сергей Варивода считает, что на рынок повлияли несколько связанных между собой факторов.

— На потребительские настроения влияет не только фактор неопределенности, связанный с предстоящими президентскими выборами и, самое главное, отношением избранного президента страны к экономике, частному бизнесу, среднему классу после выборов, но и неразрывно связанные с этим событием сильнейшие девальвационные ожидания.

Другими словами, белорусы, напуганные возможным падением рубля после выборов, бросились спасать сбережения «традиционным» способом — вкладывать их в покупку автомобиля.

— Эти ожидания нарастали и в моменте обеспечили рост продаж легковых автомобилей. Но в условиях отсутствия фундаментальных факторов роста рынка, это означает лишь смещение будущего спроса на текущий период. Зима будет холодной, — убежден Сергей Варивода.

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По данным Белорусской автомобильной ассоциации, июль оказался успешным для дилеров.
 
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