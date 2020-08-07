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Избавляются от рублевых заначек? В июле продажи новых авто выросли на 42 процента
Источник материала: Tut.by
Подводя итоги продаж в июне, когда спрос немного вырос по сравнению с маем, многие задались вопросом: неужели рынок начал оживать? И вот, по
По данным за июль белорусские автомобильные дилеры продали в прошлом месяце 4327 легковых авто. Если считать с коммерческой техникой, получилось 4877 авто, тогда как в июне продали 3539 машин. Несмотря на то, что это все еще на 16% уступает результату июля прошлого года, можно говорить, что рынок резко активизировался.
Volkswagen Polo седан (а теперь еще и лифтбек — его продажи стартовали в Беларуси 6 июля) скромно разместился на четвертом месте с результатом 323 авто. Но уверены, что это пока только начало — рост еще предстоит. Особенно интересной будет борьба со Skoda Rapid, ведь теперь оба автомобиля производятся с кузовом лифтбек.
Интересно, что безусловные хиты прежних лет от Renault проигрывают битву. Бюджетный Logan Stepway смог дотянуть лишь до 9-го места в нашем топе. Хотя если зафиксировать продажи в период с января по июль, то внедорожный седан окажется на четвертом месте.
А еще мы обратили внимание, что в июле в топ-20 не попали дорогие SUV. Отметить можно только кроссоверы средней ценовой категории — Kia Sportage (79 машин) и Volkswagen Tiguan (66 машин). А ведь в июне мы удивлялись присутствию довольно дорогих Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq.
Заместитель директора БАА Сергей Варивода считает, что на рынок повлияли несколько связанных между собой факторов.
— На потребительские настроения влияет не только фактор неопределенности, связанный с предстоящими президентскими выборами и, самое главное, отношением избранного президента страны к экономике, частному бизнесу, среднему классу после выборов, но и неразрывно связанные с этим событием сильнейшие девальвационные ожидания.
Другими словами, белорусы, напуганные возможным падением рубля после выборов, бросились спасать сбережения «традиционным» способом — вкладывать их в покупку автомобиля.
— Эти ожидания нарастали и в моменте обеспечили рост продаж легковых автомобилей. Но в условиях отсутствия фундаментальных факторов роста рынка, это означает лишь смещение будущего спроса на текущий период. Зима будет холодной, — убежден Сергей Варивода.
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По данным Белорусской автомобильной ассоциации, июль оказался успешным для дилеров.
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