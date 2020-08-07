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«Достойно, красиво идут люди»: Лукашенко похвалил белорусов, голосующих досрочно
07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность избирателей во время досрочного голосования и в день выборов в это воскресенье, когда на участки придет большинство белорусов. По словам президента, у государства есть все ресурсы, чтобы провести голосование достойно.
«Достойно, красиво идут люди. Никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно. Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. У нас избирательные участки. Все идут туда и голосуют. И мы должны обеспечить этот процесс», – отметил президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность избирателей во время досрочного голосования и в день выборов в это воскресенье, когда на...
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