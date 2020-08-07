«Достойно, красиво идут люди»: Лукашенко похвалил белорусов, голосующих досрочно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность избирателей во время досрочного голосования и в день выборов в это воскресенье, когда на участки придет большинство белорусов. По словам президента, у государства есть все ресурсы, чтобы провести голосование достойно.

«Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну», – сказал Лукашенко.

Досрочное голосование в стране проходит с 4 по 8 августа. По данным ЦИК, на сегодня проголосовали уже почти 13% избирателей. Александр Лукашенко рассказал: он пристально следит за процессом выборов.

«Достойно, красиво идут люди. Никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно. Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. У нас избирательные участки. Все идут туда и голосуют. И мы должны обеспечить этот процесс», – отметил президент.