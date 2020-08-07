Почему с возрастом сложнее худеть и как это связано с гормонами? Объясняет эндокринолог

Источник материала: Tut.by

Проблемы с массой тела могут быть вызваны гормональными сбоями, которые часто связаны с возрастными изменениями в организме. О гормонах, влияющих на набор веса, рассказывает врач-эндокринолог 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска Татьяна Савич.

Татьяна Савичврач-эндокринолог, ведет блог в Instagram врач-эндокринолог, ведет блог в

Правда ли, что с возрастом сложнее худеть?

— Действительно, чем человек старше, тем сложнее ему похудеть, а набрать вес — проще.

Во-первых, замедляются обменные процессы: даже при былом рационе и подвижности можно перейти в избыток килокалорий в сутки. Когда человек молодой, его мышечная ткань потребляет больше энергии и увеличивает основной обмен, а с возрастом эта ткань уменьшается в количестве, ей нужно меньше энергии. Но зачастую человек все же начинает меньше двигаться: это может быть связано и с постоянными поездками на автомобиле, и с сидячей работой, и с физиологическими изменениями в работе опорно-двигательного аппарата.

Во-вторых, меняется гормональный фон. У женщин после 40 лет начинает развиваться пременопауза, снижается уровень половых гормонов (эстрогенов): этот фактор влияет на особенности обмена. У мужчин снижается уровень полового гормона тестостерона, развивается гипогонадизм (недостаточность яичек, сопровождающаяся снижением уровня половых гормонов — прим. TUT.BY). Это может способствовать развитию метаболического синдрома, ожирению, повышению давления. С возрастом повышается уровень гормона стресса (кортизол) и гормона, регулирующего аппетит (грелин). Снижается уровень «гормона счастья» (серотонина). Входят в привычку хронические стрессы.

В целом надо понимать, что каждые 10 лет способности обмена снижаются на 2−5%. Неспроста в формуле расчета суточной калорийности учитывается пол, вес и возраст.



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Какие гормоны влияют на вес?

— Некоторые гормоны напрямую, а некоторые опосредованно влияют на жировой обмен. Вот основные.

Кортизол — гормон стресса — синтезируется в надпочечниках и отвечает за многие функции организма, в том числе за синтез и рост жировых клеток, распределение жировой ткани. Нарушения синтеза кортизола может приводить к ожирению. Однако надо понимать, что сам по себе избыток массы тела — это тоже своего рода стресс для организма, а значит, с ростом жировой ткани увеличивается и скорость синтеза кортизола. И тут врач должен выяснять, что первично: сначала увеличились показатели кортизола, и отсюда лишний вес — или же первичная причина набора килограммов была в другом, а высокий уровень кортизола лишь отражает сложившуюся ситуацию.

— гормон стресса — синтезируется в надпочечниках и отвечает за многие функции организма, в том числе за синтез и рост жировых клеток, распределение жировой ткани. Нарушения синтеза кортизола может приводить к ожирению. Однако надо понимать, что сам по себе избыток массы тела — это тоже своего рода стресс для организма, а значит, с ростом жировой ткани увеличивается и скорость синтеза кортизола. И тут врач должен выяснять, что первично: сначала увеличились показатели кортизола, и отсюда лишний вес — или же первичная причина набора килограммов была в другом, а высокий уровень кортизола лишь отражает сложившуюся ситуацию. Эстрогены — половые гормоны, отвечающие за функционирование женского организма. Дефицит эстрогенов, как правило, возникает с возрастом или из-за оперативных вмешательств (например, хирургического удаления яичников). Их недостаток может повлечь за собой абдоминальное ожирение — отложение подкожно-жировой клетчатки в области талии. Кроме того, у женщины может нарушаться липидный обмен, формироваться инсулинорезистентность, снижаться скорость базального метаболизма (минимальное количество энергии, которое организм тратит на кровообращение, дыхание, переваривание пищи).

— половые гормоны, отвечающие за функционирование женского организма. Дефицит эстрогенов, как правило, возникает с возрастом или из-за оперативных вмешательств (например, хирургического удаления яичников). Их недостаток может повлечь за собой абдоминальное ожирение — отложение подкожно-жировой клетчатки в области талии. Кроме того, у женщины может нарушаться липидный обмен, формироваться инсулинорезистентность, снижаться скорость базального метаболизма (минимальное количество энергии, которое организм тратит на кровообращение, дыхание, переваривание пищи). Тестостерон — половой гормон, отвечающий за функционирование мужского организма. Он контролирует распределение подкожно-жировой клетчатки и рост мышечной массы.

— половой гормон, отвечающий за функционирование мужского организма. Он контролирует распределение подкожно-жировой клетчатки и рост мышечной массы. Гормон грелин синтезируется в желудке и отвечает за аппетит, а также за чувство насыщения. Его избыток может приводить к постоянному желанию есть и развитию ожирения. На понимании его функционирования базируется суть диетических рекомендаций, когда нужно потреблять большие объемы пищи с более низкой калорийностью, например, вводить большое количество овощей в рацион (это помогает регулировать аппетит).

синтезируется в желудке и отвечает за аппетит, а также за чувство насыщения. Его избыток может приводить к постоянному желанию есть и развитию ожирения. На понимании его функционирования базируется суть диетических рекомендаций, когда нужно потреблять большие объемы пищи с более низкой калорийностью, например, вводить большое количество овощей в рацион (это помогает регулировать аппетит). Гормон лептин регулирует энергетический обмен, снижает аппетит. Его нехватка приводит к отсутствию чувства насыщения после еды.

регулирует энергетический обмен, снижает аппетит. Его нехватка приводит к отсутствию чувства насыщения после еды. Гормон инсулин усиливает синтез жиров и белков, подавляет активность ферментов, расщепляющих жиры. Уровень инсулина повышается при избытке массы тела — чувствительность ткани к инсулину снижается. Получается замкнутый круг: из-за избыточного веса растет уровень инсулина, а высокий уровень инсулина провоцирует набор веса.

усиливает синтез жиров и белков, подавляет активность ферментов, расщепляющих жиры. Уровень инсулина повышается при избытке массы тела — чувствительность ткани к инсулину снижается. Получается замкнутый круг: из-за избыточного веса растет уровень инсулина, а высокий уровень инсулина провоцирует набор веса. Гормон роста влияет на перераспределение мышечной и жировой ткани, способствует уменьшению абдоминального жира и увеличению периферического жира, он снижает общую жировую массу. Дефицит этого гормона чаще всего связан с генетической предрасположенностью или возрастными изменениями в организме.

влияет на перераспределение мышечной и жировой ткани, способствует уменьшению абдоминального жира и увеличению периферического жира, он снижает общую жировую массу. Дефицит этого гормона чаще всего связан с генетической предрасположенностью или возрастными изменениями в организме. Гормон пролактин может влиять на жировую ткань напрямую или опосредованно — через дефицит эстрогенов. Пролактин стимулирует аппетит, увеличивает секрецию инсулина, влияет на энергетический баланс. Однако опять же, его избыток может быть связан с увеличением объема ткани, и только врач может разобраться, повышенный пролактин привел к увеличению массы тела либо наоборот.

может влиять на жировую ткань напрямую или опосредованно — через дефицит эстрогенов. Пролактин стимулирует аппетит, увеличивает секрецию инсулина, влияет на энергетический баланс. Однако опять же, его избыток может быть связан с увеличением объема ткани, и только врач может разобраться, повышенный пролактин привел к увеличению массы тела либо наоборот. Тиреотропный гормон (ТТГ) отвечает за щитовидную железу. Он снижает скорость основного обмена, стимулирует аппетит, может влиять на развитие депрессии. Из-за избытка ТТГ возможны нарушения функций щитовидной железы, может наблюдаться набор веса либо его увеличение из-за отечности.

Если не получается похудеть, надо проверять гормоны?

— Дисбаланс гормонов действительно может быть причиной, которая мешает сбросить лишние килограммы. Но нельзя все списать на гормоны. Обследования для постановки точного диагноза должен назначить эндокринолог. Если хотите прийти на прием к врачу с минимальным набором исследований, то вот какие анализы рекомендует взять с собой Американская ассоциация клинических эндокринологов: анализ на глюкозу, гликированный гемоглобин, биохимический анализ крови (выполнить контроль печеночных ферментов АЛТ и АСТ), анализ на ТТГ. Для белорусов еще актуально сделать анализ на витамин D. Это первоначальный список, его врач может расширить, учитывая другие симптомы. Что точно сразу не надо делать, так это проверять гормон роста, лептин, грелин и кортизол.