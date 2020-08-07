Пять легких фильмов на вечер для тех, кто совсем не хочет напрягаться

Источник материала: Tut.by

Иногда рабочие недели настолько утомляют, что не то что книгу взять в руки, даже смотреть ничего не хочется. Прекрасно понимаем ваше состояние, поэтому предлагаем посмотреть картины, которые вообще не подразумевают умственную работу. Конечно, у всех разные понятия о том, что такое легкий фильм, поэтому мы постарались собрать их на любой вкус. Ну и AFISHA.TUT.BY все равно топит за хорошее кино: откровенной «лажи» вы в нашем списке не найдете.

«Дикая» (2014)

Режиссер: Жан-Марк Валле

В ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Кин МакРей, Михиль Хаусман

Длительность: 115 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,2





Чем хорош фильм

Главная героиня — Шерил, которая находится в жутком психологическом состоянии: ее брак развалился, а мать умерла. Но спокойно: это и правда легкий фильм, даже когда в сюжете звучат эти темы, все воспринимается совершенно без надрыва. А главное — чтобы пережить свой эмоциональный кризис, Шерил отправляется в пеший поход в горы. Женщину ждет немало трудных испытаний, но наблюдать за ними очень даже приятно (нет, мы не жестокие, вы сами убедитесь при просмотре).

В целом в душевные переживания героини (если и это слишком сложно) можно и не вникать. Вас ждут прекрасные горные и лесные пейзажи с невероятного цвета озерами на протяжении почти двух часов. Плюс приятная Риз Уизерспун, которая даже номинацию на «Оскар» за эту роль получила. Нам кажется, для вечера релаксации вполне подходит.

«Субмарина» (2010)

Режиссер: Ричард Айоади

В ролях: Ноа Тейлор, Пэдди Консидайн, Крэйг Робертс, Ясмин Пейдж, Салли Хокинс

Длительность: 97 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,4

Чем хорош фильм

Оливер Тейт — подросток, который развит не по годам, но при этом есть в нем что-то, что отличает от взрослых. Он жуткий романтик и мечтатель, и поэтому серьезно его никто не воспринимает. Оливер уверен: главная цель его жизни — сохранить брак своих родителей (он даже считает, сколько ночей у них не было секса) и самому заняться сексом с девушкой своей мечты до того, как ему будет 16.

Крутость этого фильма в его манере общения со зрителем: кажется, Ричард Айоади изобрел популярные подростковые сериалы от Netflix еще до того, как они начали там выходить. Предупреждаем: «Субмарина» вещь немного своеобразная и некоторые даже называют ее скучной, желая перемотать в конец. Но в этом и прелесть: вы просто наблюдаете за жизнью забавного подростка. И ни о чем больше не думаете.

«Римские приключения» (2012)

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Вуди Аллен, Алек Болдуин, Роберто Бениньи, Пенелопа Крус, Джуди Дэвис

Длительность: 112 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7

Чем хорош фильм

Перед вами — классическая комедия от Вуди Аллена, которая разворачивается в итальянской столице. Несколько совершенно разных по профессии и характерам людей сталкиваются с сильными романтическими переживаниями и новыми ситуациями. И это становится для них вызовом! К счастью, не настолько серьезным, чтобы сильно переживать за героев: здесь вы скорее будете улыбаться (а кое-где, может, и смеяться в голос).

За персонажами интересно наблюдать как минимум потому что Аллен, как обычно, собрал кучу отличных актеров. И это мы еще Эллен Пейдж и Джесси Айзенберга не упомянули выше! Во многих сценах режиссер по традиции не обходится без подогревания сексуального напряжения, но это выглядит действительно забавно и вообще не напрягает. Идеальный вариант для просмотра вечером вдвоем. Бонус — можно считать, что вы этим летом побывали в Риме (ну хоть так).

«Хоть раз в жизни» (2013)

Режиссер: Джон Карни

В ролях: Кира Найтли, Марк Руффало, Адам Левин, Джеймс Корден, Хейли Стайнфелд

Длительность: 101 минута

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,4

Чем хорош фильм

В наш список кино попало в первую очередь благодаря своей музыкальности. Меньше чем за два часа вы услышите много приятных и греющих душу треков. Один из них — Lost Stars — даже был номинантом на «Оскар» за лучшую песню. В съемках фильма принимал участие Адам Левин — вокалист Maroon 5. Он исполнил почти все песни для картины в дуэте с Найтли.

Герои фильма — Дэн и Грета. Он — экс-глава музыкального лейбла и вообще легенда шоу-биза. Она — экс-подруга рок-звезды и музыкант. Видимо, чтобы забыть о приставках «экс» судьба сводит этих мужчину и женщину вместе — для начала чего-то нового. Дэн и Грета решают записать совместный альбом, и это, конечно же, не заканчивается так просто. В общем, легкий романтический фильм, чтобы развеяться. И актеры классные.

«Молодость» (2015)

Режиссер: Паоло Соррентино

В ролях: Харви Кейтель, Майкл Кейн, Рэйчел Вайс, Пол Дано, Габриэлла Белисарио

Длительность: 124 минуты

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,3

Чем хорош фильм

Если вы привыкли к динамичной картинке и развитию сюжета, то это не совсем ваше кино. Но «Молодость» — фильм по-своему легкий. В том его и прелесть: здесь особо не надо следить за ходом событий, просто проживать жизнь вместе с его героями и улыбаться на бытовых мудростях, которые они то и дело изрекают. Эстетическое удовольствие вы точно получите: Соррентино — мастер красоты в кадре.

В непринужденной манере режиссер философствует на тему старости и ее восприятия. Звучит уныло, но поверьте: все не так. Фильм расскажет об известном композиторе, который ныне на пенсии, и его друге — в прошлом крутом режиссере, сейчас переживающим творческий спад в силу возраста. Время, которое друзья проведут на альпийском курорте, и запечатлено в ленте. Ну и еще раз повторимся: это просто очень красивое кино.