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Иван Тихон: «Я тренировался на обычной бетонной площадке, а сейчас у нас есть прекрасные дворцы»
Источник материала: Tut.by
Олимпийский призер в метании молота Иван Тихон
— В спорте, из моего личного опыта: я приходил, например, тренировался на обычной бетонной площадке, а сейчас у нас есть и прекрасные дворцы, и легкоатлетические стадионы, и много другого. То есть у каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества, у каждого жителя есть возможность заняться своим здоровьем на этих стадионах, — сказал Тихон.
Ранее он
— Если бы не было зарплаты, мы потеряли бы много спортсменов. Спортсмены показывают такие зрелые результаты, становятся олимпийскими чемпионами, призерами, по статистике, после 27−28 лет. До этого уже многие имеют семью, детей, их нужно кормить. Часть спортсменов, которые завоевывают сейчас медали, мы бы потеряли.
А эта поддержка помогает, и не только тех ребят, которые попадают в национальную команду, но и президентский спортивный клуб их поддерживает, в регионах есть губернаторские стипендии.
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Олимпийский призер в метании молота Иван Тихон отметил спортивную инфраструктуру в Беларуси.
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