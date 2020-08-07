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Иван Тихон: «Я тренировался на обычной бетонной площадке, а сейчас у нас есть прекрасные дворцы»

07.08.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийский призер в метании молота Иван Тихон рассказал СТВ о прогрессе в развитии спортивной инфраструктуры в Беларуси.


Фото: Илья Гелей, TUT.BY

— В спорте, из моего личного опыта: я приходил, например, тренировался на обычной бетонной площадке, а сейчас у нас есть и прекрасные дворцы, и легкоатлетические стадионы, и много другого. То есть у каждого спортсмена есть возможность проявить свои профессиональные качества, у каждого жителя есть возможность заняться своим здоровьем на этих стадионах, — сказал Тихон.

Ранее он высказался и о важности зарплат для наших спортсменов:

— Если бы не было зарплаты, мы потеряли бы много спортсменов. Спортсмены показывают такие зрелые результаты, становятся олимпийскими чемпионами, призерами, по статистике, после 27−28 лет. До этого уже многие имеют семью, детей, их нужно кормить. Часть спортсменов, которые завоевывают сейчас медали, мы бы потеряли.

А эта поддержка помогает, и не только тех ребят, которые попадают в национальную команду, но и президентский спортивный клуб их поддерживает, в регионах есть губернаторские стипендии.

 
 
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Олимпийский призер в метании молота Иван Тихон отметил спортивную инфраструктуру в Беларуси.
 
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