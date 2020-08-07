«Мы с вами»: беларусы уговорили мировых звёзд не выступать на концертах за Лукашенко

Источник материала: KYKY

8 августа в 13 крупных городах Беларуси должны пройти бесплатные концерты «За Беларусь» – очевидно, в поддержку действующего президента. Когда стали известны имена беларуских и зарубежных музыкантов, которые выступят на ивентах (например, в Минске это рэперы Tyga и SAINt JHN, в Гомеле – Haddaway, в Витебске – Григорий Лепс и так далее), беларусы бросились писать этим людям в соцсетях, призывая их «не поддерживать диктатуру».

После этого американский поп-музыкант Haddaway написал, что не соглашался ни на какое шоу в Беларуси перед выборами и вообще не знает, о чем речь. Об отказе от концертов заявили беларуский исполнитель Мэвл, украинская певица Тина Кароль, а также многие российские звезды: дуэты Rasa и Джаро & Ханза, группа «Кар-Мэн», певцы Леонид Агутин и Стас Пьеха, певица Юлианна Караулова и другие. В свою очередь Григорий Лепс на просьбы не ехать в Беларусь к 8 августа ответил так: «Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует». Однако позже все-таки передумал.

Напомним, предвыборные митинги Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на выборах, собирали тысячи людей в разных местах Беларуси. Последние несколько дней власти под разными предлогами мешали ей агитировать. После срыва митинга в Минске 6 августа Тихановская заявила, что больше не намерена организовывать агитационные мероприятия.